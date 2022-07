Tennis

Tennis : Après le père, le fils Djokovic se voit déjà à Wimbledon

Publié le 5 juillet 2022 à 8h35 par Jules Kutos-Bertin

Qualifié pour les quarts de finale de Wimbledon après sa victoire contre Tim Van Rijthoven, Novak Djokovic s’est d’abord plaint du règlement du tournoi anglais sur les horaires, avant de revenir sur la passion naissante de son fils pour le tennis. A 8 ans, Stefan Djokovic se voit déjà à Wimbledon.

Novak Djokovic continue gentiment son parcours. Même s’il n’est pas parfait depuis le début de ce Wimbledon, le Serbe s’est qualifié ce dimanche pour les quarts de finale en battant Tim Van Rijthoven en quatre sets. Un succès difficile, mais capital qui permet à Djokovic d’assurer son billet pour le quart où il affrontera Jannik Sinner, tombeur de Carlos Alcaraz, la révélation de l’année. Avec les absences de Daniil Medvedev et Alexander Zverev, Novak Djokovic assure le minimum et confirme qu’il est le candidat numéro un à sa succession.

Novak Djokovic se plaint des horaires

Ce qui ne l’empêche pas de se plaindre ! En plein combat avec Tim Van Rijthoven, Novak Djokovic a bataillé pour plier sa rencontre avant… le couvre-feu. A Wimbledon, dès 23h, tous les matchs sont interrompus et reprennent automatiquement le lendemain. Une règle qui ne plaît pas au Serbe. « Nous savons que Wimbledon respecte toujours la tradition, c’est pourquoi les heures de début des deux épreuves principales n’ont pas été modifiées depuis de nombreuses années, même si j’ai entendu certaines personnes parler de l’option de changer les horaires. Honnêtement, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas commencer un peu plus tôt, surtout maintenant qu’il y a des interviews sur le terrain, ce qui n’était pas le cas il y a quelques années. De plus, si vous êtes programmé dernier poste, vous savez que vous allez probablement finir à l’intérieur, ce qui change les conditions, le style de jeu et la façon dont vous vous déplacez », explique Djokovic dans des propos relayés par We Love Tennis .

Start them young 😍@DjokerNole | @Wimbledon | #wimbledon pic.twitter.com/Ya1SHN84Jd — ATP Tour (@atptour) July 4, 2022

Chez les Djokovic, la relève est assurée