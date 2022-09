Tennis

Tennis : Le clan Federer lâche une terrible annonce

Publié le 8 septembre 2022 à 22h35 par Thibault Morlain

Cela fait maintenant plus d’un an que Roger Federer est absent des courts de tennis. En effet, depuis son élimination de Wimbledon en 2021, le Suisse est sur le côté, devant soigner son genou. Il a même dû se faire opérer. Mais ces derniers mois, Federer avait lancé sa préparation pour son retour qui devait intervenir d’ici peu. Toutefois, les derniers échos ne sont pas si bons que cela…

Reverra-t-on Roger Federer sur un terrain de tennis en compétition ? Cela fait maintenant plus d’un an que la question pour le Suisse. En effet, depuis Wimbledon 2021, l’ancien numéro 1 est absent des courts en raison de ses pépins au genou. Obligé de passer par la table d’opération, Federer a ainsi suivi une longue rééducation pour se remettre en forme. Et depuis plusieurs semaines maintenant, l’homme au 20 titres du Grand Chelem s’était mis en tête de revenir pour la Laver Cup à la fin du mois de septembre. En pleine préparation, Roger Federer tentait ainsi de retrouver ses sensations pour espérer revenir à un niveau décent. Le fait est toutefois que les dernières nouvelles ne sont pas très bonnes concernant le grand retour du maître à jouer suisse.

A quand le retour de Federer ?

Alors que la Laver Cup se déroulera à la fin du mois de septembre, la question est de savoir si on pourra voir Roger Federer à l’occasion de cette compétition qu’il doit disputer avec Rafael Nadal et Novak Djokovic. Il y a quelques semaines de cela, Roger Federer s’était prononcé sur son retour, avouant alors : « Je dois juste rester patient et faire des progrès constants. Je suis très actif. Je vais à la salle 5 ou 6 fois par semaine. J'obtiendrai beaucoup d'informations dans les prochains mois. Je ne joue pas beaucoup au tennis, un peu avec les enfants. Je pourrais en faire beaucoup plus, mais nous nous concentrons sur la forme physique en ce moment, il n'y a pas de surcharge. Le tennis doit encore attendre un peu ».



De son côté, Rafael Nadal avait notamment lâché concernant Roger Federer : « J’ai hâte de jouer la Laver Cup. Et bien sûr, j’ai hâte de revoir Roger sur le court. J’espère qu’il est en assez bonne santé pour que cela se produise. Il y a eu une longue période sans Roger sur le court, donc j’espère vraiment qu’il pourra être de retour ».

Federer en retard ?

Le fait est toutefois que les dernières informations laissent planer l’inquiétude concernant le retour de Roger Federer dans les semaines à venir. Comme expliqué par Tages Anzeiger , les derniers entraînements du Suisse ne se seraient « pas passés comme prévu ». Federer serait d’ailleurs en retard sur sa préparation.

« Il a ressenti une douleur au genou »