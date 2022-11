Tennis

Tennis : Bourreau de Djokovic, il lui rend un énorme hommage

Publié le 8 novembre 2022 à 08h35

Opposé à Novak Djokovic en finale du Masters 1000 de Paris, Holger Rune s’est imposé en trois manches au bout du suspense. Très ému après ce premier gros succès dans sa jeune carrière, le Norvégien a tenu à remercier le Serbe pour le soutien alors qu’il faisait « sa transition vers les séniors ».

19 ans et déjà bourré de talent. Pour la première finale de Masters 1000 de sa carrière, Holger Rune est venu à bout de Novak Djokovic. Mené une manche à rien, le Norvégien n’a pas eu froid aux yeux et a su faire son retard face au Serbe. Rune s’offre une victoire de prestige face à Novak Djokovic mais surtout le premier gros titre de sa toute jeune carrière. « C'est le meilleur sentiment de ma vie, de toute ma carrière. C'est un rêve qui s'est réalisé. C'est une étape de plus que de remporter un match comme celui-là, contre un des meilleurs joueurs au monde, contre Novak. Remporter ce dernier jeu a été un des plus grands soulagements de ma vie », expliquait-il après son succès.

Djokovic a comparé Rune… à lui-même

De son côté, Novak Djokovic a été très élogieux envers celui qui l’a fait chuter. « Il y a des éléments qui font qu’il me fait penser à moi‐même. Il a un esprit très compétitif, son revers est très solide, ses amortis, un bon retour. Il sait varier son jeu. Il s’est beaucoup amélioré. On a joué à l’Us Open l’année dernière et depuis son jeu s’est beaucoup élevé, de trois niveaux je dirais. Je sais qu’il va continuer à aller de l’avant. Il a de grands objectifs, et on peut le comprendre, parce que c’est un joueur qui a un potentiel extraordinaire », reconnaît le Serbe.

« Tu es un champion »