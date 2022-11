Tennis

Tennis : Après la polémique Djokovic, un coup de gueule est lâché

Seulement quelques heures après la fin du Masters de Paris-Bercy, Novak Djokovic s’est retrouvé au coeur d’une nouvelle polémique. Des images de l’équipe du Serbe préparant la boisson du joueur de manière discrète ont interloqué les fans, qui n’hésitent pas à crier au dopage. Des accusations qui ne plaisent pas du tout à John Millman.

Défait par Holger Rune en finale du Masters de Paris-Bercy ce dimanche, Novak Djokovic se retrouve au coeur d’une nouvelle polémique. Comme à Wimbledon en juillet dernier, le Serbe continue d’intriguer les fans de tennis à cause de sa boisson. Lors de la demi-finale face à Stefanos Tsitsipas, son équipe a essayé de préparer discrètement la « potion magique » de Novak Djokovic. Mais pour certains, les images paraissent louches. De ce fait, le joueur de 35 ans se retrouve accusé de dopage par des fans. De quoi mettre John Millman hors de lui.

Can anyone who knows tennis explain what is going on here, and why it’s being done this way? It looks amazingly dodgy. pic.twitter.com/xoJHBLmTzA