Tennis

Tennis : Djokovic au coeur de la polémique, sa femme sort du silence

Alors que le Masters de Paris-Bercy a pris fin ce dimanche, Novak Djokovic se retrouve au coeur d’une nouvelle polémique. Lors de la demi-finale opposant le Serbe à Stefanos Tsitsipas, l’équipe du joueur de 35 ans a été aperçue en train de concocter une boisson de façon suspecte. La femme de Novak Djokovic n’a alors pas manqué de réagir à ce nouveau scandale.

Ce dimanche, Novak Djokovic n’a pas réussi à prendre le dessus sur Holger Rune en finale du Masters de Paris-Bercy. Le Serbe s’est incliné face au joueur de 19 ans (3-6, 6-3, 7-5). Après la rencontre, Nole a salué la grande performance du Danois, avec qui il retrouve quelques similitudes avec lui-même. Mais après cette défaite, Novak Djokovic se retrouve pris dans une nouvelle polémique.

Can anyone who knows tennis explain what is going on here, and why it’s being done this way? It looks amazingly dodgy. pic.twitter.com/xoJHBLmTzA

En effet, le physiothérapeute du joueur, Ulises Badio, a été aperçu en train de préparer une mixture dans une gourde depuis les tribunes lors de la demi-finale contre Stefanos Tsitsipas. D'autres membres de l'équipe de Novak Djokovic ont essayé tant bien que mal de cacher ce qu’il préparait, attisant ainsi la curiosité des fans de tennis. Certains estiment que la façon dont l’équipe de Novak Djokovic a préparé cela est suspecte, d’autres accusent directement le Serbe de dopage. Cette nouvelle polémique rappelle celle dont il avait déjà fait l’objet en juillet dernier à Wimbledon. À l’époque, Novak Djokovic avait qualifié sa boisson de « potion magique ».

I don’t see anything dodgy. In fact, I see people trying to be private about their business in a world where everyone feels like they have every right to point camera at you whenever they want. Apparently, wanting/trying to be private makes you dodgy nowadays.