Tennis : Après sa défaite à Paris, Djokovic envoie un message à la concurrence

Publié le 8 novembre 2022 à 04h35

Malgré un très bon tournoi, Novak Djokovic a été battu en finale du Masters 1000 de Paris par Holger Rune. A seulement 19 ans, le Norvégien est venu à bout du Serbe en trois manches. Pour autant, Djokovic reste plein d’ambitions et il a déjà annoncé la couleur avant le Masters 1000 de Turin.

Dans une saison difficile vu le nombre de tournois sur lesquels il a dû faire l’impasse, Novak Djokovic attendait beaucoup de ce Masters 1000 de Paris. Très solide durant toute la semaine, le Serbe a fini par tomber en finale face à Holger Rune, 19 ans seulement. Malgré son set d’avance, Djokovic a laissé passer l’occasion de glaner un nouveau titre à Paris.

Novak Djokovic a encore faim

Rien de dramatique pour autant, l’essentiel étant son retour en grande forme. Néanmoins, Novak Djokovic reste affamé de victoires et de titres. Aligné sur le Masters 1000 de Turin qui débutera le 13 novembre prochain, le Serbe a déjà annoncé la couleur.

« Le niveau de tennis que je démontre est très haut »