Tennis : Sacré à Paris, le clan Rune prend déjà rendez-vous avec Djokovic

Publié le 7 novembre 2022 à 18h35

Pierrick Levallet

Ce dimanche, Holger Rune est venu à bout de Novak Djokovic pour s’imposer en finale du Masters de Paris-Bercy. Le Danois de 19 ans a laissé exploser sa joie après la rencontre. Le Serbe, lui, avoue avoir été bluffé par celui qu’il considère comme son héritier. Une attitude totalement fair-play qui a été saluée par Patrick Mouratoglou.

19 ans seulement, et il bat déjà Novak Djokovic. En finale du Masters de Paris-Bercy, Holger Rune s’est imposé face au Serbe (3-6, 6-3, 7-5). « Pour quelqu'un d'aussi jeune, montrer cette maturité dans un match comme celui-ci, c'est impressionnant. Il a eu la semaine de sa vie en battant cinq joueurs du top 10, c'est impressionnant. Il mérite ce titre » a d’ailleurs avoué Novak Djokovic après la partie. Si l’on aurait pu voir un Nole amer après sa défaite, il a au contraire été bluffé par les qualités d’Holger Rune, qu’il a désigné comme son héritier.

«Tu as montré toute ta classe et ton fairplay»

Sur son compte Instagram , Patrick Mouratoglou, qui a rejoint l’équipe d’Holger Rune, a alors salué le comportement exemplaire de Novak Djokovic : « Tu es l’un des meilleurs si ce n’est le meilleur joueur de l’histoire du jeu et aujourd’hui tu as montré toute ta classe et ton fairplay. » Le Français a ensuite pris rendez-vous avec le Serbe : « Je suis sûr qu’il y aura beaucoup d’autres batailles à venir dans le futur ! »

«C'était la plus grande finale de ma vie»