Tennis : Real Madrid, Barça... Nadal lâche un incroyable message sur Messi

La rédaction

Présent en Argentine pour effectuer un match d'exhibition contre Casper Ruud, Rafael Nadal a été interrogé en conférence de presse sur plusieurs questions autour du football. En cette période de Coupe du monde, le tennisman s'est notamment confié sur Lionel Messi, souvent bourreau du Real Madrid, son club de cœur.

On sait Rafael Nadal grand fan de football, et plus particulièrement du Real Madrid. Après son match face au jeune norvégien Casper Ruud, l'Espagnol n'a pas caché son côté madrilène face aux journalistes, bien qu'il ait confié toute son admiration pour Lionel Messi. D'ailleurs, malgré son début de mondial manquée, l' Albiceleste reste un sérieux prétendant à la victoire pour l'homme aux 14 Roland Garros.

Messi a fait souffrir Nadal

En cette période de Coupe du monde, les journalistes ont évidemment questionné Nadal sur le football, et le spécialiste de la terre battue a encensé La Pulga : « En tant que supporter du Real Madrid, j'ai souffert de la présence Messi. Bien qu'en tant qu'amateur de sport, j'ai souvent du plaisir à le regarder jouer. C'est un des meilleurs joueurs de l'histoire et il a joué presque toute sa carrière dans mon pays », a-t-il confié, dans des propos rapportés par Tennis Actu , sans rancune, tandis que Messi a encore brillé ce samedi lors de la victoire (2-0) de l'Argentine contre le Mexique.

Coupe du Monde 2022 : Leo Messi sauve l'Argentine, le vestiaire s'enflamme https://t.co/k7BEiHB7SG pic.twitter.com/3y4fMIrPx9 — le10sport (@le10sport) November 27, 2022

