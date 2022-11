Tennis : Roger Federer reçoit un énorme hommage après sa retraite

La rédaction

À la retraite depuis maintenant plus de deux mois, Roger Federer continue de recevoir des louanges. Dernièrement, c’est son compatriote Stan Wawrinka qui a voulu lui envoyer un très beau message. Invité dans l’émission de Canal + En Aparté, il est revenu sur sa relation avec le jeune retraité, qu’il considère comme un grand frère.

À la retraite de la Laver Cup fin septembre, Roger Federer a reçu de nombreux hommages après son immense carrière. Invité ce jeudi dans l’émission En Aparté diffusé sur Canal + , Stan Wawrinka a lui aussi envoyé un très beau message à son compatriote.

Tennis : Clashé, Kyrgios lâche une énorme punchline et dérape https://t.co/ztJxFkwKpa pic.twitter.com/zX3F6QZXu8 — le10sport (@le10sport) November 27, 2022

« Il m’a pris un peu comme un grand frère »

Stan Wawrinka est revenu sur les moments forts de sa carrière au côté de Roger Federer. Il avoue que l’ancien numéro un mondial l’a beaucoup aidé. Pour rappel, les deux hommes avaient remporté la médaille d'or du double aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008 : « Quand je suis arrivé, Roger était déjà au top pratiquement du tennis. Il m’a pris un peu comme un grand frère. Il m’a aidé, on s’est énormément entraîné ensemble. J’ai eu la chance de pouvoir beaucoup le côtoyer, en entraînement, en tournoi. En Coupe Davis, on a partagé énormément de choses. Après, c’est devenu un ami tout simplement».

« Je lui dois énormément dans ma carrière »

Stan Wawrinka avoue notamment qu’il doit énormément à Roger Federer durant sa carrière. Il est notamment revenu sur les deux plus gros titres qu’il a gagné dans sa carrière à ses côtés : les Jeux Olympiques et la Coupe Davis. « On était un peu au même niveau, pas de carrière, mais de comportement, d’entraide. Je lui dois énormément dans ma carrière. Il y a eu du positif. J’ai grandi et je me suis amélioré grâce à lui. Il m’a beaucoup aidé. Grâce à lui, j’ai gagné les Jeux olympiques et la Coupe Davis. Ce sont deux des plus gros titres de ma carrière. »

« Personne n’arrivera à faire ce qu’il a fait »