Tennis : En plein doute sur son avenir, Nadal est interpellé pour 2023

La rédaction

Alors qu'il n'a plus participé à la Coupe Davis depuis la victoire de l'Espagne en 2019, Rafael Nadal est invité à faire son retour par le nouveau capitaine espagnol David Ferrer. Ce dernier espère que le joueur de 36 ans sera de la prochaine aventure. La balle est désormais dans le camp de Rafael Nadal, qui va tenter de conserver son titre à l'Open d'Australie en janvier prochain.

Récemment nommé capitaine de l'équipe d'Espagne, David Ferrer s'est déjà exprimé sur un possible retour de Rafael Nadal pour disputer la compétition. Ce dernier va laisser le choix à son compatriote de son retour tandis qu'il espère bien pouvoir compter sur l'homme aux 14 Roland Garros. La dernière apparition de Rafael Nadal en Coupe Davis remonte à 2019.

«J'espère que Rafa pourra venir, mais c'est entre ses mains»

En septembre prochain, l'Espagne fera ses débuts en phase de poules de la Coupe Davis puisqu'elle a été exemptée des qualifications du mois de février. Si l'échéance est lointaine, David Ferrer, nouveau capitaine de la Roja a livré son souhait de revoir Rafael Nadal avec la tunique rouge : « Je suis pour que les meilleurs viennent et j’espère que Rafa pourra venir, mais c’est entre ses mains. Je vais travailler avec tous les joueurs, on ne sait jamais qui sera disponible », a-t-il confié dans un entretien accordé à Marca .

Rugby : Laporte condamné, la FFR fait une annonce fracassante https://t.co/1L0kI75LUN pic.twitter.com/LxFEIg9uFY — le10sport (@le10sport) December 19, 2022

«Il aura mon soutien, qu'il joue ou non»