Tennis : Nadal lâche un terrible aveu sur son état de santé

La rédaction

Depuis le début de sa carrière, Rafael Nadal souffre du syndrome de Müller‐Weiss, une maladie qui touche un os au dos du pied. Pour combler aux douleurs, le numéro deux mondial doit avoir recours à de nombreux traitements. Lors d’un entretien accordé à Marca, l’Espagnol est revenu sur son état de santé et a avoué avoir pensé mettre un terme à sa carrière à cause de cette maladie.

Ces dernières années, Rafael Nadal a souvent été gêné par les blessures, notamment au genou. Mais depuis le début de sa carrière, l’Espagnol souffre du syndrome de Müller-Weiss, une maladie qui touche le pied. Dans un entretien accordé à Marca , le numéro deux mondial a fait quelques révélations sur son état de santé.

Mbappé, Messi... Rafael Nadal a tranché et l'assume https://t.co/TqNFZoHRio pic.twitter.com/VZKZf3xhaI — le10sport (@le10sport) December 23, 2022

« La vérité est que je l'ai fait plusieurs fois après Wimbledon »

Dans des propos relayés par WeLoveTennis , Rafael Nadal est revenu sur son état de santé. Il a notamment admis avoir eu recours à un traitement par radiofréquence après Wimbledon. Le numéro deux mondial a notamment voulu remercier toutes les personnes qui s’occupent de lui depuis toute ces années. « La vérité est que je l'ai fait plusieurs fois après Wimbledon parce que la blessure est incurable et que lorsque le nerf commence à faire mal, il faut recommencer. Je dois remercier Mario, mon anesthésiste habituel à Barcelone, et le docteur Ángel Ruiz-Cotorro, qui m'a mis en contact avec David Abejón, spécialiste de l'unité de la douleur, pour commencer un traitement qui a radicalement changé non seulement ma carrière, qui est finalement secondaire, mais aussi ma vie personnelle. »

« Je pensais que je devais arrêter le tennis parce que j'avais perdu ma vitalité »