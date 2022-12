Tennis : Après son calvaire, Djokovic prépare du lourd pour 2023

Pierrick Levallet

Tout ne s’est pas passé comme prévu pour Novak Djokovic en 2022. Privé de l’Open d’Australie et de l’US Open, le Serbe a été relégué à la 5e place du classement ATP. Cependant, le joueur de 35 ans entend bien inverser sa tendance en 2023, alors qu’il sera autorisé à participer au tournoi du Grand Chelem de Melbourne.

L’année 2022 a été assez délicate pour Novak Djokovic. Le Serbe, non-vacciné contre la Covid-19, a été écarté de deux tournois du Grand Chelem. Le joueur de 35 ans a été contraint de faire l’impasse sur l’Open d’Australie et l’US Open. Forcément, Nole est descendu au classement ATP. Il pointe actuellement à la 5e place, derrière Carlos Alcaraz, Rafael Nadal, Casper Ruud et Stefanos Tsitsipas. Néanmoins, Novak Djokovic n’a pas dit son dernier mot et il prépare du lourd pour 2023.

Djokovic a encore faim de titres

En effet, le Serbe a déjà été autorisé à participer à l’édition 2023 de l’Open d’Australie. « J'étais très heureux de recevoir la nouvelle hier (mardi). C'était un soulagement sachant ce que moi et mes proches avons traversé cette année avec ce qui s'est passé en Australie et après l'Australie. Je ne pouvais pas recevoir meilleur nouvelle. Le fait de savoir maintenant ce que je vais faire pendant l'intersaison et que je vais commencer mon année en Australie a permis d'alléger un peu la pression que mon équipe et moi-même ressentions. Le fait que ce soit clair est une bonne chose pour nous » expliquait-il alors après avoir appris la nouvelle. Novak Djokovic a ensuite annoncé ses ambitions : bien sûr que j’ai faim. La motivation est toujours totalement présente. J’ai très envie de prouver que je suis toujours l’un des meilleurs joueurs du monde, que je peux gagner de grands trophées. On se voit en Australie » expliquait-il alors il y a quelques jours.

