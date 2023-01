Tennis - Open d’Australie : Covid, vaccin… Djokovic lâche ses vérités après son retour

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Absent l'année dernière à l'Open d'Australie en raison de son refus de se faire vacciner contre le Covid-19, Novak Djokovic est de retour en Océanie. Aligné à Adelaïde cette semaine, le joueur serbe a passé le premier tour, sans encombre, face au Français Constant Lestienne. Après ce match, il s'est exprimé sur son retour et sur l'accueil du public.

L'affaire Novak Djokovic avait fait grand bruit au début de l'année 2022. Non-vacciné contre le Covid-19, le joueur serbe s'était vu refuser l'entrée sur le territoire australien et avait dû renoncer à l'Open d'Australie. Mais heureusement pour l'ancien numéro un mondial, le gouvernement a, depuis, allégé ses règles sanitaires. Pour la première fois depuis 2021, Djokovic va pouvoir participer au premier Grand Chelem de la saison.

Tennis - Open d’Australie : Djokovic reçoit un message fort avant son retour https://t.co/FhTh92A1ia pic.twitter.com/qTqIenZqMO — le10sport (@le10sport) January 2, 2023

Retour gagnant pour Djokovic

Pour préparer au mieux l'Open d'Australie, Djokovic a décidé de débuter sa saison à Adelaïde. Opposé au Français Constant Lestienne au premier tour, le numéro cinq mondial n'a pas rencontré de difficulté particulière ce mardi (victoire 6/3 6/2). Au prochain tour, il affrontera un autre tricolore, Quentin Halys. Après cette victoire, Djokovic est revenu sur son retour en Australie.

« Si je ne voulais pas venir en Australie »

« Mon expérience de retour est comme toutes les autres années où j’ai été ici, sauf la saison dernière. Si je ne voulais pas venir en Australie, je ne serais pas ici. Je veux être ici. Je suis heureux d’avoir reçu l’accueil que je souhaitais jusqu’à présent. L’expérience globale est jusqu’à présent très positive » a déclaré Novak Djokovic dans des propos rapportés par We Love Tennis.

Djokovic veut se concentrer sur le tennis