Open d'Australie : Novak Djokovic est traumatisé

Thibault Morlain

En 2023, on va donc revoir Novak Djokovic à l'Open d'Australie. En effet, l'année dernière, le Serbe n'avait pas pu être présent à Melbourne en raison d'une énorme polémique et du fait qu'il n'était vacciné contre le coronavirus. Djokovic a alors vécu de terribles moments, de quoi le marquer à vie comme l'a confié l'ancien numéro 1 mondial.

Vainqueur de l'Open d'Australie en 2021, Novak Djokovic n'a pas pu défendre son titre en 2022. En effet, en raison des mesures sanitaires mises en place, le Serbe s'est vu refuser l'entrée sur le territoire australien. Djokovic pensait pourtant bénéficier d'une dérogation, mais la justice s'en est mêlée et cela a abouti à une énorme polémique. Au final, l'ancien numéro 1 mondial n'a donc pas disputé l'Open d'Australie, traversant des moments très compliqués qu'il n'oubliera pas de sitôt...

« Cela fait partie des choses qui ne vous lâchent pas »

C'était il y a presque un an maintenant que Novak Djokovic se faisait expulser d'Australie, étant alors dans l'incapacité de jouer l'Open d'Australie. A ce propos, rapporté par RMC , le Serbe a alors fait part de son traumatisme, avouant : « Cela fait partie des choses qui ne vous lâchent pas, qui restent en vous pour, je suppose, le restant de vos jours. Comme je l'ai dit, je n'avais jamais connu une chose pareille, et j'espère ne plus jamais y être confronté ».

« Je me suis toujours senti très bien en Australie »