Détrôné par Djokovic, il reçoit un conseil étonnant

Avec sa victoire à l’Open d’Australie, Novak Djokovic s’est offert un 22ème titre en Grand Chelem. Par la même occasion, le Serbe a retrouvé sa place de numéro 1 au classement ATP. En effet, Novak Djokovic a détrôné le jeune espagnol Carlos Alcaraz. Si ce dernier, seulement âgé de 19 ans, aura l’occasion de retrouver le sommet du classement un jour, certains estiment qu’il doit désormais se fixer d’autres objectifs.

Carlos Alcaraz a perdu sa place de numéro 1 du classement ATP au profit du Serbe Novak Djokovic, sacré à l’Open d’Australie. L’Espagnol n’en demeure pas moins l’un des joueurs les plus talentueux de sa génération, et il compte bien reprendre un jour ce titre. Blessé ces derniers temps, Alcaraz devrait bientôt reprendre la compétition et être en mesure d’être compétitif pour tenter de performer à Roland-Garros. Mais selon l’ancien joueur Alex Corretja, Carlos Alcaraz ne doit pas penser au classement ATP.

Ne pas être obsédé par le classement pour Carlos Alcaraz

« Je pense que le gros effort qu’il a fait pour gagner l’US Open, pour devenir numéro un mondial, tout ça, c’est normal que ça demande beaucoup d’énergie et ça demande aussi un peu de temps pour comprendre ce qui se passe quand on est numéro un et les attentes. Il sera bientôt de nouveau prêt. Je ne pense pas qu’il devrait être obsédé par le fait d’être le numéro un mondial » , a jugé Alex Corretja.

Alcaraz trop jeune pour se préoccuper de la place de numéro un