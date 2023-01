Nadal gagne Roland Garros avant même de jouer

Arnaud De Kanel

L'an passé, Rafael Nadal remportait Roland Garros pour la quatorzième fois de sa carrière. Un nouvel exploit majuscule pour l'Espagnol qui avait disposé du Norvégien Casper Ruud en finale. La plateforme Netflix a réalisé une série documentaire autour du tennis où on voit les images des deux joueurs dans le couloir du court Philippe Chatrier. Au vu de l'attitude de Nadal, le match était déjà gagné.

Difficile vainqueur de Jack Harper au premier tour de l'Open d'Australie, Rafael Nadal était bien plus serein il y a huit mois de cela à Roland Garros lorsqu'il soulevait sa 14ème Coupe des Mousquetaires. Une vidéo de l'Espagnol et de son adversaire Casper Ruud, montre que rien ne pouvait lui arriver.

L'incroyable confiance de Nadal avant la finale

Après avoir réalisé une série sur la Formule 1 ( Drive to Survive ), Netflix s'est attaqué au tennis. La série documentaire intitulée Break Point , retrace la saison 2022. Dans un épisode, on y voit Rafael Nadal et Casper Ruud patienter dans le tunnel du court Philippe Chatrier, à moins d'une minute de pénétrer dans l'enceinte pour y disputer la finale du Grand Chelem parisien. Or, les attitudes des deux joueurs sont totalement différentes. Le Norvégien semble ronger par l'énorme pression de l'événement et demande à un officiel combien de temps il reste avant d'entrer sur le court. De son côté, Rafael Nadal dépose son sac, raquette en main et ne tient plus en place. L'Espagnol ne lâche pas un regard et ne prononce pas le moindre mot, préférant poursuivre son échauffement en réalisant des petits sprints et des coups droits dans le vent avec sa raquette. Sans doute la clé du match car la suite, on la connait. Rafael Nadal avait dévoré son adversaire en trois sets, 6-3, 6-3, 6-0. Un internaute a commenté l'extrait.

My favorite scene from Netflix's new series "Break Point" has to be Rafael Nadal winning the French Open before they even take the court.pic.twitter.com/NB7WHecFTw — Joe Pompliano (@JoePompliano) January 15, 2023

«Rafael Nadal a gagné Roland Garros avant d'entrer sur le court»