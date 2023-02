ATP Marseille : Une vraie carte à jouer pour les Français ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors que le tournoi de Marseille a commencé, tous les meilleurs joueurs du monde n'ont pas fait le déplacement cette année. L'ATP 250, placé comme d'habitude en février, n'accueillera pas Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev ou encore le vainqueur de l'an dernier, Andrey Rublev, tous dans le top 10. Le tournoi subit un calendrier difficile en 2023 et de nombreux forfaits sont venus gâcher la fête.

Habituellement doté d'un casting exceptionnel, plus que le tournoi de Montpellier à la même période, Marseille n'a pas vraiment attiré les plus grands joueurs cette fois-ci. Ainsi, l'épreuve couronnera un nouveau vainqueur en 2023 et cela pourrait profiter à une surprise, un joueur que l'on n'attend pas forcément. Et pourquoi pas un Français...

Forfaits en pagaille

Placé la même semaine que le tournoi de Doha et l'ATP 500 de Rio cette année, Marseille voit la plupart des grandes stars du tennis jouer ailleurs en préparation du premier Masters 1000 de l'année. Ainsi, plusieurs grands noms ont décidé de ne pas se rendre dans le sud de la France cette année et le tournoi a en plus subi quelques forfaits de taille. En effet, Gaël Monfils, qui n'a toujours pas fait son retour, a déclaré forfait, tout comme Karen Khachanov, vainqueur en 2018, Pablo Carreno Busta et Holger Rune, la pépite danoise qui devait être tête de série 1.

Pas de grosses têtes d'affiche

Cette année, la tête de série numéro 1 du tournoi se nomme Hubert Hurkacz. Si le Polonais est un joueur régulier qui alterne entre les arrivées et les sorties dans le top 10, il n'est pas vraiment considéré comme une tête d'affiche capable de dominer le tournoi, à l'inverse de Tsitsipas, double vainqueur en 2019 et 2020 ou Daniil Medvedev, qui s'est imposé en 2021. Attention car derrière lui se trouve Jannik Sinner, le jeune italien qui vient de remporter Montpellier et atteindre la finale à Rotterdam. D'autres joueurs, comme Alex de Minaur ou Grigor Dimitrov, ont aussi montré qu'ils étaient en forme récemment.

Une surprise française possible ?

Le contingent français, en difficulté depuis quelques temps maintenant, a placé sept représentants dans le grand tableau en attendant le résultat des qualifications. Richard Gasquet, tête de série 7, est le mieux placé, lui qui a déjà gagné un tournoi en 2023. Mais derrière lui, ce pourrait bien être la chance d'un jeune Français. Luca Van Assche, vainqueur de Roland-Garros junior en 2021, défiera son compatriote Benjamin Bonzi, alors qu'Arthur Fils, la pépite qui a marqué les esprits il y a deux semaines, doit se débarrasser du Russe Safiullin pour défier à nouveau Jannik Sinner, son bourreau de Montpellier.