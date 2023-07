Wimbledon : Alcaraz lâche une révélation surréaliste sur son triomphe face à Djokovic

Baptiste Berkowicz

Auréolé de son premier Wimbledon, Carlos Alcaraz est toujours sur son nuage. Après une finale dantesque face à Novak Djokovic, le prodige espagnol est revenu sur la préparation particulière de cet évènement auprès de L'Équipe. Le joueur de 20 ans révèle notamment avoir décidé de moins aller sur son téléphone afin d'aborder au mieux sa rencontre.

Carlos Alcaraz est entré encore un peu plus dans les esprits du monde du tennis. Au bout d'un combat de 4h43, l'actuel numéro 1 mondial est parvenu à se défaire de Novak Djokovic pourtant septuple vainqueur sur le gazon londonien. À seulement 20 ans, l'Espagnol semble promis à un avenir sans limites.

«Concrètement, je suis allé un peu moins sur le téléphone»

Alors qu'il n’a pris que deux petits jours de vacances afin de participer à la Hopman Cup pour l’Espagne, Carlos Alcaraz a accordé une interview à L’Equipe . Le numéro 1 mondial est revenu sur sa légendaire victoire contre Novak Djokovic à Wimbledon : « Par rapport à la finale de Wimbledon, je devais changer des choses, me préparer différemment sur le plan mental. Concrètement, je suis allé un peu moins sur le téléphone dans les heures qui ont précédé le match. J’ai essayé de me couper du bruit autour du match, de me mettre à l’écart, d’écouter davantage de musique relaxante – de la musique acoustique avec un rythme lent -, de me détendre le plus possible, de visualiser comment serait cette finale, de faire des exercices mentaux que je ne faisais pas auparavant. »

Un US Open déjà en ligne de mire

Carlos Alcaraz a atteint la barre des deux Grands Chelems en remportant Wimbledon. Son premier succès a eu lieu à l'US Open 2022. À quelques semaines du début du Majeur américain, l'actuel numéro 1 mondial est élevé au rang de favori. Tenant du titre, le prodige espagnol est très à l'aise sur dur, surface sur laquelle sa puissance peut s'exprimer à merveille. Ses rivaux seront néanmoins nombreux. Parmi eux, Novak Djokovic aura une envie toute particulière de prendre sa revanche suite à sa défaite à Wimbledon.