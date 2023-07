Wimbledon : Faut-il encore changer les règles du tennis ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ces dernières années, certaines règles du tennis ont été chamboulées et le changement le plus marquant est certainement l'instauration d'un super tie-break lors du set décisif en Grand Chelem. A Wimbledon, lieu de tradition et de règles, beaucoup de joueurs ont été interrogés sur le point de règlement qu'ils aimeraient modifier. Et certaines réponses sont surprenantes, voire hallucinantes.

Depuis plusieurs années, l'ATP réfléchit à un changement de règles pour raccourcir les matches et le débat sur la fin des matches au meilleur des trois manches revient assez souvent. Pour beaucoup (et heureusement), ce changement serait une terrible catastrophe pour le tennis même si plusieurs grands joueurs ont déjà témoigné leur accord si cette règle venait à se mettre en place, à l'image de Novak Djokovic. Pendant ce temps-là, d'autres joueurs ont fait part de plusieurs changements qu'ils aimeraient voir.

Plus d'avantage ?

C'est Holger Rune qui a lancé les hostilités cette semaine en déclarant qu'il pense que la suppression des avantages dans les jeux rendrait le tennis plus intéressant. « Pas d'avantage à 40A. Je pense que c'est pour rendre les choses plus intéressantes pour les fans. Il y a plus de points excitants. De plus, cela raccourcira les matches, ce qui est également mieux pour les fans. Cela rend les matches plus intenses » a confié le jeune Danois. Il faut rappeler qu'il est un jeune disciple de Patrick Mouratoglou, favorable à un grand nombre de changements pour le tennis en créant notamment l'UTS pendant le confinement.

Plus de deuxième balle ?

Autre membre du top 10 à avoir été interrogé sur le sujet, Andrey Rublev a fait une confession étonnante. Le Russe, connu pour sa sympathie, a lui aussi répondu à la fameuse question. « Tous les joueurs de haut niveau vont me tuer pour le dire, mais je mettrais un seul service. Non, non, la seule chose que je changerais dans le tennis, c’est de ne rien changer, surtout pas les règles » a-t-il fini par lâcher

Le Masters Next Gen, lieu de nouveauté

Créé en 2017, le Masters Next Gen a lieu en fin d'année et réunit les huit meilleurs joueurs de moins de 22 ans classés à l'ATP. Surtout, c'est un moyen d'expérimenter de nouvelles règles dans le tennis puisque beaucoup de choses changent par rapport au circuit traditionnel. En dehors sets qui se jouent en 4 jeux gagnants, il n'y a plus de "let" au service et un point décisif est joué à 40-40.