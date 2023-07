Tennis : Nadal, Djokovic, Federer... Il dévoile son GOAT

Alexis Brunet

Le débat éternel du GOAT du tennis déchire tous les fans. Qui est le meilleur entre Nadal, Federer et Djokovic ? Chacun à son avis, et Mats Wilander vote pour le Serbe. Selon lui, il est supérieur aux deux autres, mais nous avons aussi la chance de voir la meilleure version du Djoker alors qu'il a 36 ans.

Roger Federer a malheureusement pour tous les fans de tennis, décidé de mettre fin à sa très longue carrière en 2022. Rafael Nadal lui est blessé de longue date, et même s'il désire revenir pour une dernière saison en 2024, rien n'indique qu'il y arrivera. Il n'y a donc plus qu'un seul membre du Big 3 encore sur le circuit actuellement, il s'agit de Novak Djokovic.

Mats Wilander vote Djokovic pour le titre de GOAT

À 36 ans, Novak Djokovic montre que le temps n'a pas d'emprise sur lui. Le Serbe est en pleine forme, car il vient de gagner Roland-Garros, et il est le grand favori de Wimbledon, qui se dispute actuellement. Pour Mats Wilander, le Djoker est tout bonnement le GOAT, comme il l'a affirmé auprès d' Eurosport . « Pour moi, Djokovic n’est pas seulement le meilleur joueur de tous les temps devant Federer et Nadal, mais nous sommes surtout en train de voir la meilleure version de lui‐même ? La façon dont il a gagné l’Open d’Australie était incroyable, il frappait le coup droit plus fort qu’il ne l’avait jamais fait auparavant, était‐ce parce qu’il avait une blessure un peu tenace à la jambe droite, s’est-il détendu davantage ? Je ne pense pas que ce soit le cas. »

« Son QI tennis est de plus en plus visible dans son jeu »