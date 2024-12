Tennis : Nadal choque tout le monde et lui gâche son rêve

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

A 38 ans, Rafael Nadal a officiellement pris sa retraite au terme de la Coupe Davis, la fin d'une ère dans le monde du tennis. L'Espagnol a marqué le monde du tennis de son empreinte et laisse derrière lui de nombreux fans, y compris sur le circuit. Alejandro Tabilo, admirateur de longue date, exprime sa déception de ne pas avoir pu affronter son idole sur le court.

Incapable de poursuivre sa carrière au niveau souhaité, Rafael Nadal a préféré ranger les raquettes au terme de la dernière Coupe Davis. Un coup de tonnerre puisque le secret de cette annonce, bien qu’inéluctable, avait été bien gardé. Quelques semaines auparavant, l’Espagnol était attendu du côté de Berlin pour disputer la Laver Cup (20-24 septembre) mais avait finalement préféré faire l’impasse sur l’exhibition, au grand dam d’Alejandro Tabilo, qui aurait aimé croiser la route de son modèle.

« J’aurais vraiment aimé jouer au moins un match officiel contre lui »

« Nadal est mon idole depuis mon plus jeune âge ; j’ai essayé de le copier dans tous les domaines. C’est quelque chose qui m’a toujours motivé chez lui. Même quand je gagnais des tournois, je mordais le trophée comme lui. C’est quelqu’un qui a toujours été là quand j’ai grandi, Nadal sera toujours ma plus grande idole. C’est dommage qu’il se soit retiré de la Laver Cup. Je pensais le voir pour la dernière fois là‐bas, mais c’est triste que cela se soit terminé à la Coupe Davis. J’aurais vraiment aimé jouer au moins un match officiel contre lui, c’était mon rêve », regrette le Chilien, dans un entretien accordé à CNN et rapporté par We Love Tennis.

« L’influence de Rafa sur le tennis perdurera longtemps après sa retraite »

Rafael Nadal n’a pas marqué uniquement les fans mais également les jeunes joueurs présents aujourd’hui sur le circuit ATP. « L’influence de Rafa sur le tennis perdurera longtemps après sa retraite, confiait récemment Carlos Moya, l’ancien entraîneur de l’Espagnol. Superstar mondiale, il était aimé des fans du monde entier grâce à son dévouement, sa résilience et sa personnalité. Il a aidé le tennis à faire progresser le jeu grâce à sa voix, en faveur de l’amélioration du sport. Sa maîtrise de soi est une lumière, une référence pour tous les jeunes joueurs du monde. En 1 307 matches sur le Tour, Rafa n’a jamais cassé une raquette. Il a toujours respecté ses adversaires. Une défaite était de sa responsabilité. Il fut le premier à complimenter son adversaire. »