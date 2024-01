Tennis : Garcia-Osaka, feu d'artifice à venir ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Il n'était pas si facile que cela de choisir l'affiche du jour à l'Open d'Australie. Mais il faut bien avouer que ce match entre Caroline Garcia et Naomi Osaka, qui se déroulera en plus en milieu de journée pour nous, attire l'œil. En effet, la Française, numéro 16 au classement, n'a pas eu de chance au tirage en tombant face à la Japonaise et ancienne patronne du circuit WTA, qui revient toute juste de grossesse.

Ce lundi en dernière rotation sur la Rod Laver Arena, un match de gala aura lieu dans le tableau féminin entre Caroline Garcia et Naomi Osaka. Numéro 4 mondiale il y a un an, la Française s'était inclinée en huitièmes de finale face à Magda Linette, un résultat un peu décevant qui avait conditionné sa saison. Tout juste dans le top 20, elle aura fort à faire pour passer le premier tour cette fois puisque la Japonaise, qui semble avoir retrouvé le plaisir de jouer, revient sur les lieux d'un incroyable souvenir pour elle qui a gagné deux fois le titre à Melbourne.

Un grand défi

Si elle a mieux joué en fin de saison dernière, Caroline Garcia devra augmenter largement son niveau de jeu pour lancer sa saison de la plus belle des manières. En 2023, elle a souvent eu du mal à garder ses nerfs sur le court, elle qui enchaîne parfois les performances de haut vol et les déceptions. Pourtant, elle est apparue assez détendue en conférence de presse. « Est‐ce que c’est plus facile au niveau de la gestion des émotions que contre un adversaire où je serais favorite ? Non, c’est différent. Les matches où t’es favorite, ton adversaire n’a rien à perdre et toi t’as l’impression que dès que tu commences à perdre quelques points, c’est fini. Là je sais que je joue Naomi et que je dois faire mon match à 100 % » confie-t-elle dans L'Equipe .

Osaka de retour ?

A 26 ans, Naomi Osaka reprend le cours de sa carrière après avoir donné naissance à une petite fille l'année dernière. La Japonaise, titrée à 4 reprises en Grand Chelem, a effectué son retour à la compétition à Brisbane en affichant un bon niveau de jeu pour quelqu'un qui n'avait pas disputé de match depuis 1 an et demi. Vainqueur face à l'Allemande Korpatsch, elle s'est inclinée de justesse face à Karolina Pliskova. En tout cas, il semble bien loin le temps où elle souffrait de sa santé mentale... « Je pense que c’est vraiment difficile, bien sûr. Elle est tête de série. Chaque fois que je joue contre elle, je me dis toujours que c’est une joueuse incroyable. Elle possède tous les coups dont une joueuse du top 5 a besoin » a-t-elle commenté.

Premier gros match ?

Sur le papier, ce match a tout pour faire des étincelles. Les deux joueuses ont à peu près le même jeu, elles servent bien et frappent fort dans la balle. C'est Naomi Osaka qui a remporté leur seul affrontement auparavant, lors de son parcours vers le titre lors de l'Open d'Australie en 2021. A l'époque, la Lyonnaise n'avait pas pu se procurer la moindre balle de break. Espérons qu'elle soit présente dans le combat cette fois-ci !