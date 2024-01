Tennis : Une légende annonce la fin de Nadal !

Benjamin Labrousse

De retour aux affaires en ce début d’année, Rafael Nadal a connu de nouveaux pépins physiques. Engagé à l’ATP 250 de Brisbane, l’ancien numéro un mondial a ressenti de nouvelles douleurs l’obligeant à déclarer forfait pour l’Open d’Australie. Pour la légende Mats Wilander, il est très peu probable que l’Espagnol réussisse à se remettre de toutes ces blessures.

Plus de peur que de mal pour Rafael Nadal ? Le 5 janvier dernier, l’Espagnol s’inclinait face à Jordan Thompson en trois sets (7-5, 6-7, 3-6) lors des quarts de finale de l’ATP 250 de Brisbane. Visiblement pas assez remis pour lutter sur la durée, Nadal décidait dans la foulée d’annoncer son forfait pour l’Open d’Australie. Si l’ancien numéro un mondial ne souffrirait d’aucune lésion grave, ce dernier annonçait ne pas être en capacité de se battre pour des matchs en cinq sets…

« Cela l’a brisé »

Récemment, l’ancienne gloire Mats Wilander se montrait très inquiète quant au cas de Rafael Nadal : « On se rend compte qu’il ne s’agit pas seulement de sa cheville, de son genou ou de la plus grande partie de ses muscles, mais aussi des plus petits muscles de son corps. Soit il s’est entraîné trop dur au cours de sa carrière, soit il a fait tellement fait d’efforts pour revenir à chaque fois que cela l’a brisé. Et c’est tellement inhabituel » .

« C’est la dernière fois que nous le voyons revenir »