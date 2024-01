Tennis : Le tennis français revit à Melbourne, beau bilan !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Premier grand événement de la saison 2024, année olympique, l'Open d'Australie est peuplé de 14 joueurs français après le premier tour. C'est une excellente nouvelle pour le tennis français qui cherche à se renouveler depuis des années. Au terme du premier tour, on peut croire qu'au moins un d'entre eux atteindra la deuxième semaine du tournoi, résultat que seule Caroline Garcia avait réussi à obtenir sur l'ensemble de la saison 2023 en Grand Chelem parmi les Français. D'ailleurs, le premier bilan de cette édition 2024 fait partie des plus beaux de l'histoire.

Dans la difficulté depuis plusieurs années, en particulier sur le circuit masculin, le tennis français lance de la meilleure des manières une année très importante puisque les Jeux olympiques de Paris pointent le bout de leur nez. Il faudra donc marquer les esprits et visiblement, le message est bien passé. En effet, à l'issue du premier tour où 24 Français étaient en lice, hommes et femmes confondus, 14 ont passé cette étape, un résultat qui mérite d'être souligné.

14 Français, un renouveau

Si le tennis français a connu de beaux bilans il y a quelques décennies, cela faisait quelques années qu'il n'y avait pas eu autant de représentants français pour démarrer le deuxième tour. En effet, c'est la première fois en Grand Chelem depuis Roland-Garros en 2019 et à l'Open d'Australie depuis 2014, peut-être le signe d'un renouveau tricolore. Il s'agit en plus de la deuxième nation la plus représentée dans les deux tableaux de simple, derrière les Etats-Unis avec 17 et à égalité avec la Russie.

Le tennis féminin en pleine résurrection

Porté ces deux dernières années par Caroline Garcia, le tennis féminin français suit le mouvement puisque 5 Françaises sont au rendez-vous du deuxième tour dans cette édition de l'Open d'Australie. C'est une première hors Roland-Garros depuis la saison 2009, où 9 tricolores étaient présentes à l'Open d'Australie et 6 à Wimbledon. Outre Garcia, Océane Dodin, Varvara Gracheva, Clara Burel et Diane Parry tenteront d'aller un peu plus loin. Il y a des places à prendre.

Une surprise à venir ?

Même si la tâche sera difficile, cet élan tricolore pourrait finir par porter au moins l'un de nos représentants en deuxième semaine de l'Open d'Australie. Celle qui aura la plus grande chance reste Caroline Garcia qui aurait deux matches largement à sa portée avant de rencontrer potentiellement Coco Gauff en huitièmes de finale. Chez les hommes, il faudra certainement passer par la case exploit pour accomplir cet objectif qui lancerait très bien la saison 2024.