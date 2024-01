Tennis : Alcaraz, Swiatek, Fils... Fin du premier tour à Melbourne !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Séparé pour la première fois de l'histoire du tournoi en trois journées, le premier tour de l'Open d'Australie va bientôt toucher à sa fin. En effet, la compétition a parfaitement bien démarré avec deux premières journées très animées. Désormais, c'est à Carlos Alcaraz et à Iga Swiatek notamment de faire leur entrée en lice dans le tournoi, pour répondre à leurs adversaires.

Qui soulèvera le trophée dans deux semaines à l'issue de l'Open d'Australie ? Le premier élément de réponse sera donné ce mardi après la fin du premier tour pour tous les prétendants au titre. Si quelques surprises n'ont pas su être évitées, certains tenteront de valider confortablement leurs débuts dans le tournoi. La journée sera également chargée pour les Français qui tenteront d'améliorer un peu le bilan.

Débuts solides pour Alcaraz ?

De retour en Australie pour la première fois depuis 2 ans, Carlos Alcaraz fera sa rentrée à l'occasion de ce premier tour de l'Open d'Australie contre Richard Gasquet. Il jouera en dernière rotation sur le central mardi aux alentours de 11h en France. Issu de la même génération que lui, Holger Rune sera aussi au programme de la Rod Laver Arena plus tôt dans la journée pour défier Nishioka. Parmi les grands noms, Casper Ruud démarrera la journée sur la Margaret Court Arena, où Alexander Zverev fera aussi ses débuts. A noter que le Dimitrov-Fucsovics, belle affiche du premier tour, se disputera en deuxième rotation sur la John Cain Arena.

Rybakina et Swiatek au défi d'entrée

Dans le tableau féminin, les choses seront nettement moins faciles pour Iga Swiatek et Elena Rybakina. En effet, la numéro 1 mondiale défiera Sofia Kenin, titrée à Melbourne en 2020 et sur la pente ascendante ces derniers mois. Elle ouvrira le bal sur le court principal à 2 heures du matin en France, quelques heures avant celle qui l'a éliminée l'an dernier, la Kazakhe. Cette dernière devra se débarrasser de l'ancienne numéro 1 Karolina Pliskova pour continuer le tournoi. Victoria Azarenka, demi-finaliste l'an dernier et vainqueur à deux reprises du tournoi, est aussi au programme, tout comme Jessica Pegula. Un duel important entre une ancienne vainqueur et une ancienne finaliste aura également lieu : Danielle Collins fait face à la revenante Angelique Kerber pour une place au deuxième tour certainement face à Swiatek.

Arthur Fils en piste

Côté français, il faudrait un exploit pour voir Richard Gasquet s'en sortir face à Carlos Alcaraz. Cinq autres Français tenteront de rejoindre le deuxième tour mardi avec des chances différentes. Océane Dodin défiera la Chinoise Lin Zhu, tête de série 29, au beau milieu de la nuit, en même temps que Clara Burel tentera de se défaire de la Serbe Krunic. Grégoire Barrère, lui, devra également sortir l'artillerie lourde pour battre Tommy Paul, 14ème mondial. Enfin, à 1h du matin, la jeunesse sera au pouvoir avec d'un côté Arthur Cazaux sur le court 17 face à Djere et Arthur Fils, très surveillé, défiera le dangereux tchèque Jiri Vesely. Restez bien éveillés !