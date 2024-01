Open d’Australie : Djokovic galère, il n’en revient pas

Jean de Teyssière

Ce dimanche, Novak Djokovic faisait son entrée en lice à l'Open d'Australie. Opposé au joueur croate. Dino Prizmic, 18 ans, le Serbe a été poussé dans ses retranchements par moments, notamment lors du deuxième set, remporté par le Croate. Au final, le maître des lieux s'en sort (6-2, 6-7, 6-3, 6-4) et se qualifie pour le prochain tour et a tenu à rendre hommage à son adversaire du soir.

Le nom de Dino Prizmic est à retenir. Était-ce l'affiche qui l'a poussé à se transcender ? Présent pour la première fois de sa carrière sur le court central de Melbourne, le jeune Prizmic, 18 ans, affrontait en plus le 1er mondial. Vainqueur d'un set, au tie-break s'il vous plaît, face à celui qui n'en perd pratiquement jamais, il n'a jamais abandonné et Novak Djokovic a eu besoin de 6 balles de matchs pour terminer le travail en 4h01.

«Il a fait preuve d'une telle maturité et d'une telle confiance sur le court»

Après la rencontre, Novak Djokovic a tenu à rendre hommage à Dino Prizmic, dans des propos rapportés par Eurosport : « J'ai eu un adversaire extraordinaire ce soir. Pour un jeune homme de 18 ans, il a fait preuve d'une telle maturité et d'une telle confiance sur le court, se battant avec acharnement, n'abandonnant pas même lorsqu'il était mené 4-0 au quatrième set. J'ai été impressionné par sa mentalité, son approche, son jeu. J'entends beaucoup d'histoires positives sur sa discipline, son dévouement aux routines quotidiennes qui le rendent si fort physiquement à 18 ans et si performant. Oui, s'il continue comme ça, il est certain qu'il aura une très belle carrière devant lui. »

«Ça me brise le cœur» : L’annonce choc de Djokovic sur sa retraite ! https://t.co/7YvdwM9b4j pic.twitter.com/DFMYrdGUvl — le10sport (@le10sport) January 9, 2024

«Bravo à lui, c’était impressionnant»