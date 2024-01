Tennis : Djokovic passe tout près de l’exploit, il annonce du lourd

Alexis Brunet

Novak Djokovic a réalisé une saison 2023 tout bonnement grandiose. Le Djoker a mis la main sur trois des quatre majeurs, sans oublier de nombreux autres trophées. Pour 2024 le Serbe est formel, il veut faire au moins aussi bien, mais aimerait tout de même réaliser le Grand Chelem calendaire, exploit qui lui a échappé d'un cheveu l'année dernière.

2023 a été une année presque parfaite pour Novak Djokovic. Le Serbe a impressionné tout au long de la saison, et il n'a laissé que des miettes à ses adversaires. En majeur, il n'y a que Carlos Alcaraz qui a réussi à faire tomber le Djoker, et qui plus est à Wimbledon. L'Espagnol a donc privé Nole de Grand Chelem calendaire, car ce dernier a remporté les trois autres majeurs en 2023.

Djokovic promet du lourd pour 2024

Interrogé par le journal L'Équipe , Novak Djokovic est revenu sur le bilan de sa saison 2023. Le Serbe a avoué qu'il serait difficile de faire mieux en 2024, et donc qu'il serait très heureux de réitérer une telle performance en 2024. « Je ne veux pas passer stupidement pour arrogant, mais dans cette année incroyable, est-ce que je peux faire mieux ? Peut-être que j'étais à un coup, un point de faire le Grand Chelem. C'était un souhait pour cette saison, mais si vous m'aviez dit que je remporterais trois titres sur quatre en Grand Chelem, j'aurais signé. Et si vous me dites pareil pour 2024, je signe là aussi tout de suite. Mais pour 2023, il reste 3 % de frustration, disons... »

La victoire à l'Open d'Australie a marqué Djokovic