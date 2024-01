Open d’Australie : Djokovic se lâche sur sa blessure

Jean de Teyssière

Ce dimanche, à 9h, Novak Djokovic fera son entrée en lice à l'Open d'Australie. Face au Croate Dino Prizmic, le Serbe va tenter d de remporter à nouveau un tournoi dont il est déjà sorti vainqueur à dix reprises. Évidemment, après son élimination en United Cup face à Alex De Minaur, la question sur son état de santé, notamment son poignet se posait. Djokovic a tenu à rassurer tout le monde, tout va bien pour lui.

L'Open d'Australie en a terminé avec les qualifications, place désormais au tableau principal ! Rafael Nadal manquera à l'appel alors qu'il aurait dû participer à ce tournoi, après presque un an sans jouer. Mais une nouvelle blessure à la cuisse l'a contraint à déclarer forfait. Novak Djokovic, lui aussi, s'est blessé lors du premier tournoi de l'année, au poignet. Si sa participation à l'Open d'Australie n'a jamais été remise en cause, la possibilité de le voir disputer ce premier tournoi du Grand Chelem en étant blessé pouvais inquiéter.

«Mon poignet va bien»

En conférence de presse ce samedi, Novak Djokovic a répondu au sujet de l'état de son poignet : « Mon poignet va bien. J’ai eu le temps de récupérer entre le dernier match contre de Minaur en United Cup et mon premier match ici. Je me suis bien entraîné. Les séances d’entraînement se sont déroulées sans douleur jusqu’à présent. Tout va bien. Tout se passe bien. Voyons comment cela va se passer. »

«Ce n’est pas aussi grave que d’autres blessures que j’ai eues ici»