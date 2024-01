Tennis : Ce prodige français veut prendre exemple sur Mbappé

La rédaction

Solidement installé dans top 40 à l'âge de 19 ans seulement, Arthur Fils a été l'une des plus grosses révélations l'année dernière. Alors qu'il ne disposait pas du classement nécessaire pour jouer les qualifications de l'Open d'Australie l'an passé, le prodige français va bien y participer cette année. En tout cas, Arthur Fils compte bien créer la sensation en devenant, pourquoi pas, le Kylian Mbappé du tennis français.

Du haut de ses 19 ans seulement, Arthur Fils est promis à un bel avenir. Après s'être arrêté en demi-finale face à Alejandro Tabilo au tournoi d'Auckland ce vendredi, le prodige français a désormais le regard tourné vers le futur. Futur 34e au classement ATP, le crack français va aborder l'Open d'Australie, qui débute ce dimanche, avec des étoiles plein les yeux. Pour rappel, le crack tricolore n’avait même pas le classement requis pour jouer les qualifications du Majeur australien l'année dernière.

«C’est vrai, c’est dingue»

« C’est vrai, c’est dingue. Je n’ai pas joué en juniors à cause du Covid et je vais jouer mon premier Open d’Australie à 19 ans. Je ne vous cache pas que je n’ai pas encore vu grand-chose de ce pays. J’ai pris l’avion très tôt ce matin à Auckland et j’ai juste eu le temps de découvrir le vestiaire où j’ai aperçu Gaël Monfils qui faisait des tours de magie » , a confié Arthur Fils dans des propos relayés par RMC Sport .

«Si je peux faire comme Mbappé dans le tennis, ce serait dingue !»