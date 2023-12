Tennis : L'équipe de France fait peau neuve, vers une médaille aux Jeux olympiques ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après le départ de Sébastien Grosjean de son poste de capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis, la Fédération française de tennis a dû réagir en trouvant un remplaçant. Le mois dernier, c'est Paul-Henri Mathieu qui a été élu à ce poste et qui tentera de remettre la France sur de bons rails. Mais le plus grand objectif reste peut-être les Jeux olympiques l'été prochain puisqu'il s'occupera également de la sélection.

Ancien 12ème mondial, Paul-Henri Mathieu a souvent marqué les esprits à Roland-Garros dans sa carrière. Le Français, qui a rangé les raquettes en 2017, est toujours resté proche du monde du tennis puisqu'il a été nommé Directeur du haut niveau en 2021. Désormais, c'est une fonction plus importante qui l'attend : le capitanat de l'équipe de France de Coupe Davis. Pour 2024, il aura aussi le rôle de sélectionneur pour les Jeux olympiques.

Un travail déjà commencé

Nommé il y a quelques semaines seulement, Paul-Henri Mathieu n'a pas perdu de temps et semble avoir déjà entamé son travail. Il s'est entouré de pas mal de monde pour tenter de connaître le succès dès le mois de février prochain, où les Bleus rencontreront le Taïpei chinois lors de la phase qualificative. « Pour parler du staff et des quelques ajustements que j’ai faits, ma priorité était de pouvoir être efficient tout de suite. J’ai donc voulu garder une continuité avec ce qu’avait mis en place Sébastien. J’ai une grande confiance et un grand respect dans le travail qui a été accompli. Mais j’ai aussi procédé à quelques ajustements, dans l’optique des Jeux olympiques où, avec Julien (Benneteau, le capitaine de l’équipe de France de Billie Jean King Cup), nous pouvons avoir beaucoup d’athlètes à gérer » peut-on lire sur le site de la FFT.

Une nouvelle équipe

Entraîneur de l'équipe de France avant sa nomination au poste de capitaine, Paul-Henri Mathieu a décidé d'appeler Laurent Raymond pour prendre sa place, l'ancien entraîneur d'Arthur Fils qui l'a mené jusqu'à la 36ème place mondiale. D'ailleurs, le staff s'est agrandi puisque l'équipe de France va accueillir un nouvel entraîneur physique pour en avoir deux. « Cela me semblait nécessaire d’avoir deux préparateurs physiques à la disposition de nos athlètes plutôt qu’un seul » justifie-t-il.

L'accent sur le double

Dans sa nouvelle formule, la Coupe Davis oppose toujours deux nations sur deux simples et un double. Ainsi, le double prend une importance capitale puisqu'il faut réussir à composer une belle équipe. En France, nous avons toujours eu la chance d'avoir de très bons joueurs dans cet exercice. Ainsi, Paul-Henri Mathieu a décidé d'appeler du renfort pour préparer les doubles de la meilleure des manières, en Coupe Davis mais aussi en vue des Jeux olympiques. Rappelons que les dernières médailles françaises aux JO en tennis sont venues du double masculin puisque Michaël Llodra et Jo-Wilfried Tsonga avaient rapporté l'argent quand Julien Benneteau et Richard Gasquet étaient allés chercher le bronze en 2012 à Londres.