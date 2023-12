Tennis : Saison difficile pour Casper Ruud, adieu aux sommets ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Numéro 3 mondial fin 2022 après une saison exceptionnelle où il a disputé ses deux premières finales de Grand Chelem, Casper Ruud n'a pas réussi à enchaîner en 2023. Le Norvégien est sorti tout juste du top 10 malgré une nouvelle finale à Roland-Garros mais il n'a pas su garder la même régularité dans tous les grands tournois, ne s'offrant qu'un seul tournoi. A bientôt 25 ans, il a peut-être laissé passer sa chance d'enfin remporter un titre en Grand Chelem quand on voit l'opposition féroce à laquelle il doit faire face.

Casper Ruud a disputé sa troisième finale en Grand Chelem de sa carrière en 2023, c'est plus qu'Alexander Zverev et Stéfanos Tsitsipas par exemple, deux joueurs que l'on voit remporter un Majeur depuis des années. Le Norvégien va devoir mettre les bouchées doubles pour retrouver le top 10 en 2024, lui qui semble moins fort qu'auparavant. Mais il faudra peut-être le surveiller sur terre battue, qui reste sa surface de prédilection.

Des résultats en nette baisse

Dans sa carrière, Casper Ruud n'a réussi à gagner que des titres en ATP 250 mais même en 2023, il a eu du mal à briller dans ces rendez-vous. Titré à Estoril en avril dernier, le Norvégien n'a pas vraiment brillé cette année en dehors de sa finale à Roland-Garros et sa demi-finale à Rome. Il a été éliminé au deuxième tour dans les trois autres tournois du Grand Chelem et n'a pas réussi à se qualifier pour le Masters, dont il avait atteint la finale il y a un an.

Une grosse erreur de calendrier ?

Après avoir connu une année 2022 certainement au-delà de ses espérances, Casper Ruud a décidé de faire une tournée d'exhibition en Amérique du Sud avec Rafael Nadal au lieu d'aller se reposer, une décision qui lui a coûté cher. « Ce que Casper Ruud a fait l’a vraiment foutu en l’air. Je parle de l’année dernière quand il a tenu à jouer ces exhibitions avec Rafael Nadal. Après cela, il n’a pas rejoué et il s’est dit : ‘Oh mon Dieu, je dois participer à l’Open d’Australie’. C’est comme s’il avait besoin d’une pause. Ce qui me fait dire qu’il aurait dû mieux choisir son calendrier » estime Rennae Stubbs, ancienne numéro 1 en double.

Retour impossible ?

Incapable de battre un joueur du top 10 en dehors de Holger Rune à Roland-Garros, Casper Ruud n'a jamais réussi à déployer son niveau de Roland-Garros, où il n'a rien pu faire en finale face à Novak Djokovic. Sa saison ressemble à celle du joueur qui ne parviendra peut-être jamais à décrocher un titre en Grand Chelem, malgré le fait qu'il soit passé à quelques points de ce grand bonheur conjugué à une accession sur le trône du classement ATP.