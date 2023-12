Tennis : L'aveu de Tsitsipas, la dernière chance passée ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Numéro 6 mondial à l'issue d'une saison où on l'a vu souvent absent des grands rendez-vous, Stéfanos Tsitsipas ne va pas sûrement pas commencer 2024 de la meilleure des manières. Revenu à un bon niveau en fin de saison, le Grec a fini par se blesser au Masters et a été contraint à l'abandon. C'est le symbole d'un joueur en souffrance qui a du mal à progresser et qui a peut-être bien laissé passer sa chance de remporter enfin un Grand Chelem.

Stéfanos Tsitsipas reste un joueur très impressionnant puisqu'il fait partie du top 10 depuis des années. Le Grec a une marge sur le reste du circuit mais il éprouve de plus en plus de mal à faire face aux tout meilleurs joueurs du monde. Seulement titré à Los Cabos cet été, une semaine de rêve au milieu de résultats décevants, il semble bien loin le temps où il atteignait la finale de l'Open d'Australie il y a presque douze mois face à Novak Djokovic.

Une fin de saison difficile

Blessé au dos au moment d'aborder le tout dernier tournoi de la saison, Stéfanos Tsitsipas a tout de même eu le feu vert des médecins pour participer au Masters. Mais il a dû se rendre à l'évidence lors de son deuxième match en abandonnant au bout de trois jeux, ce qui lui a valu beaucoup de critiques. « La blessure a été douloureuse – métaphoriquement douloureuse, car je n’ai pas pu terminer le dernier tournoi de l’année. Elle a donc eu de lourdes conséquences sur mon corps. Les jours qui ont suivi les finales de l’ATP, j’ai eu du mal à me réveiller et à sortir du lit. En fait, la douleur que j’ai ressentie pendant une à deux semaines était très forte » a-t-il commenté récemment, très déçu.

Vers des débuts en douceur ?

« Ça va mieux, je vais mieux. Je fais beaucoup de choses chaque jour pour réduire la douleur que j’ai autant que possible et aussi vite que possible pour revenir à la normale. Cela prendra un peu de temps. Je ne suis pas encore à 100 % » a confié Stéfanos Tsitsipas sur son état actuel. Le numéro 6 mondial se retrouve donc un peu en difficulté mais il faudra vite se ressaisir car il défendra les chances de son pays lors de la United Cup tout début 2024. Il aura ensuite de gros points à défendre à l'Open d'Australie. Il faudra faire mieux que ces derniers mois en 2023, où il n'a réussi qu'à battre un seul top 10 tout au long de l'année, pointant ainsi à la 13ème place dans la Race pour les Jeux olympiques.

Plus au niveau ?

En réussissant à percer sur le circuit à un jeune âge, Stéfanos Tsitsipas faisait partie de cette génération capable de rivaliser régulièrement avec le Big 3. Tout proche de conquérir son premier Grand Chelem en 2021 à Roland-Garros, le Grec n'a jamais retrouvé ce niveau. Aujourd'hui, il semble bien en difficulté pour rivaliser lorsqu'il se fait attaquer sur son revers à une main, son point faible. Même s'il est excellent au service, cela ne suffit plus pour battre ceux qui le précèdent au classement...