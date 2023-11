Tennis : Alcaraz, Sinner, Tsitsipas... Ces joueurs qui ont éclos au Masters Next Gen

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors que la Coupe Davis vient de se terminer par la victoire de l'Italie, la saison masculine n'est pas tout à fait terminée. En effet, cette semaine, les huit meilleurs jeunes de la planète se retrouvent à Jeddah pour disputer le Masters Next Gen, cette compétition qui donne un coup de projecteur sur les futures stars de demain. D'ailleurs, ils sont nombreux à avoir réussi à bien s'illustrer ensuite sur le circuit principal.

Le Masters Next Gen débute ce mardi à Jeddah (28 novembre - 2 décembre) avec quelques-uns des meilleurs jeunes joueurs du circuit. Pour rappel, pour participer à cette compétition, il faut avoir moins de 22 ans. Evidemment, cette année, il n'y aura pas de Carlos Alcaraz, de Holger Rune ou encore de Ben Shelton mais le plateau sera forcément intéressant à suivre. Surtout quand on sait que certains arrivent à percer ensuite au plus haut niveau.

Une semaine de découverte

Pour beaucoup d'observateurs, le Masters Next Gen permet de se familiariser avec des jeunes joueurs qui ont marqué les esprits. En 2017, année de la première édition, on découvrait une formidable génération de Russes, portée par Andrey Rublev, qui occupait alors à peu près la même place au classement qu'un certain Arthur Fils, tête de série 1 pour l'édition 2023. Daniil Medvedev et Karen Khachanov étaient présents, tout comme Denis Shapovalov notamment, mais c'est bien le Sud-Coréen Hyeon Chung qui s'est imposé, un immense talent qui a fini par disparaître ensuite.

Un joli tremplin

Le Masters Next Gen donne parfois l'occasion à certains joueurs de se faire voir et de se lancer parfaitement vers les sommets ensuite. C'est le cas notamment pour Stéfanos Tsitsipas, qui s'est imposé en 2018 pour l'année de sa révélation sur le circuit en battant Alex de Minaur en finale. L'Australien est le seul à avoir atteint la finale lors de deux éditions puisqu'il était également présent l'année suivante avant de subir la loi de Jannik Sinner, qui venait de se révéler sur le grand circuit. Invité de la compétition, il a réussi à s'imposer haut la main avant de connaître la progression que l'on connaît aujourd'hui.

Alcaraz, simple formalité

L'édition 2021 a été marquée par la domination sans partage du nouveau phénomène : Carlos Alcaraz. A seulement 18 ans, l'Espagnol ne fait qu'une bouchée de ses adversaires en ne perdant qu'un seul set, étrillant au passage un tout aussi jeune Holger Rune. C'est à ce jour la plus grande performance pour un joueur lors du Masters Next Gen. A noter que côté français, Ugo Humbert et Hugo Gaston ont tous les deux participé à cet événement, en 2019 et en 2021.