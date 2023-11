Tennis : Djokovic genou à terre, il est abattu

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Engagé la semaine dernière avec l'équipe de Serbie pour la phase finale de la Coupe Davis à Malaga, Novak Djokovic a dû rendre les armes en demi-finales de la compétition. Le numéro 1 mondial avait l'occasion de donner la victoire à son pays contre l'Italie en se débarrassant de Jannik Sinner. Mais après avoir eu 3 balles de match consécutives, il a fini par s'incliner face au jeune italien et les Serbes ont ensuite perdu le double décisif. Une manière bien particulière de terminer l'année.

A un point près, le vainqueur de la Coupe Davis 2023 aurait pu totalement changer ! Novak Djokovic avait pour grand objectif de terminer l'année par une victoire dans cette compétition par équipes, lui qui aurait terminé parfaitement la meilleure saison de sa carrière. Mais le Serbe a sombré et il était très touché après cette défaite frustrante face à son grand rival de cette fin d'année.

Au bord des larmes

Invité à s'exprimer en conférence de presse après la rencontre entre la Serbie et l'Italie, Novak Djokovic n'a pas pu cacher son émotion. Pour lui, représenter son pays est un enjeu énorme et il a eu beaucoup de mal à masquer sa frustration. « C’est forcément une énorme déception et j’en prends la responsabilité, évidemment, après avoir eu trois balles de match, et avoir été si proche de la victoire. C’est vraiment malheureux. Mais c’est le sport. Quand vous perdez pour votre pays, le sentiment d’amertume est encore plus grand » a-t-il confié.

Un scénario si rare

Si cette défaite est aussi frustrante, c'est parce que le scénario est rarissime dans un match de Novak Djokovic. En effet, le Serbe a fini par s'incliner après avoir eu des balles de match, ce qui n'est arrivé qu'à 4 reprises sur l'ensemble de sa carrière. Mikhail Youzhny en 2007, Rafael Nadal en 2009 et Marin Cilic en 2018 avaient déjà réussi cet exploit. Mais Jannik Sinner est le premier à sauver 3 balles de match consécutives avant de s'imposer. C'est dire si le travail mis en place cette année par le numéro 4 mondial est remarquable.

