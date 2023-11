«Une de mes idoles», une star du tennis balance sur Mbappé

Alexis Brunet

Kylian Mbappé est déjà l'un des meilleurs footballeurs au monde, à seulement 24 ans. Mais l'aura du Français dépasse même le cadre de son propre sport. En effet, le champion du monde inspire même le monde du tennis. Stefanos Tsitsipas a par exemple déclaré que l'attaquant du PSG faisait partie de ses idoles.

Face à l'AS Monaco, Kylian Mbappé a encore une fois inscrit un but. Le champion du monde a déjà marqué quatorze réalisations en Ligue 1, alors que l'on a seulement joué la 13ème journée. Des statistiques hallucinantes qui émerveillent les fans du PSG, mais pas que.

Tsitsipas est fan de Mbappé

Au micro de Téléfoot , Stefanos Tsitsipas a confié tout le bien qu'il pensait de Kylian Mbappé. Le Grec a avoué que l'attaquant du PSG était même l'une de ses idoles. « Nous sommes nés la même année avec Kylian. Je m'inspire beaucoup de lui, il a déjà accompli tellement de choses par rapport à moi. Aujourd’hui je le considère comme une de mes idoles dans le sport. Et je n’ai pas honte de le dire parce que c’est déjà une icône. J’admire beaucoup son style et sa personnalité, c’est un personnage très intéressant dans le monde du foot. Autant que je peux, je veux connecter avec des personnes comme ça : il a son histoire, j'ai la mienne, et je trouve ça inspirant et motivant d'être connecté avec des personnes comme ça, qui ont réussi des belles choses dans la vie. »

