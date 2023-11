Tennis : Polémique pour Djokovic, il réclame une énorme sanction

Arnaud De Kanel

Après avoir refusé de se soumettre à un contrôle antidopage avant sa rencontre face à Cameron Norrie en Coupe Davis, Novak Djokovic a déclenché une très grosse polémique. L'attitude du Serbe interroge forcément. Le monde du sport n'a pas tardé à s'exprimer sur le sujet. Ce samedi, Marc Madiot a réclamé la suspension de Nole.

Vainqueur du Rolex Paris Masters puis des ATP Finals à Turin, Novak Djokovic vit une fin de saison parfaite. Le Serbe était au service de sa nation cette semaine puisque la Serbie affrontait la Grande-Bretagne et l'Italie. Mais jeudi, il a déclenché une énorme polémique en refusant de se soumettre à un contrôle antidopage 1h30 avant son match contre Cameron Norrie. Marc Madiot, le patron de l'équipe cycliste Groupama-FDJ, réclame une sanction exemplaire, à savoir la suspension de Djokovic.

«C'est surréaliste d'être prévenu»

L'ancien patron de Thibaut Pinot estime que Novak Djokovic n'avait pas à être prévenu car c'est le principe même d'un contrôle inopiné. « Il existe dans la gamme des produits dopants des produits détectables sur un temps extrêmement limité. Si vous ne faites pas de contrôle avant le début de compétition, le temps de la compétition permet d'éliminer les traces du produit dopant. La détection est possible pendant un temps limité par rapport à la prise. C'est la raison pour laquelle a été introduit le fait de contrôler avant la compétition. C'est surréaliste d'être prévenu ! Ce n'est plus du contrôle inopiné », a lâché Marc Madiot dans Les Grandes Gueules du Sport sur RMC ce dimanche. Il réclame sa suspension étant donné qu'il a refusé de se soumettre au protocole.

