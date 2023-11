Tennis : Un Alcaraz décevant ? Partie remise avant son règne

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d’une ascension fulgurante vers les sommets en 2022, qui l’a amené vers la place de numéro un mondial ainsi qu’un premier titre en Grand Chelem à l’US Open, Carlos Alcaraz a forcément marqué les esprits d’un grand nombre d’observateurs du monde du tennis. L’Espagnol, qui a terminé la saison dans la difficulté tant sur le plan physique que mental, reste encore un jeune joueur qui va encore progresser.

Le tennis va très vite et on en a encore eu la preuve avec Carlos Alcaraz. L’Espagnol a connu 15 mois exceptionnels entre Miami 2022 et Wimbledon 2023 au cours desquels il a déjà laissé une grande empreinte indélébile sur l’histoire du tennis. Plus jeune numéro 1 de l’histoire, il a réussi des performances qui ont été seulement réalisées par les plus grandes légendes de ce sport. Ensuite, il a connu une période plus difficile puisque son niveau de jeu a diminué. Récemment, il a été encensé, une belle manière de le soutenir.

Un mélange incroyable

Depuis son arrivée sur le circuit, Carlos Alcaraz est comparé au Big 3 quasiment tout le temps en raison de ses résultats mais aussi de son attitude sur le court et dans le jeu. A 20 ans, il possède autant de Grands Chelems que Rafael Nadal au même âge mais ce dernier avait remporté deux Roland-Garros. « Alcaraz, nous n’avons jamais vu un joueur comme lui. Jamais. Il est une combinaison de Federer, Nadal, Djokovic et Agassi, tout en un. Il a une vitesse sans pareille. Une fois qu’il passe à la vitesse supérieure, ça devient incroyable. Je pense qu’il est de loin le leader de la nouvelle génération » a confié Rick Macci, ex-coach des sœurs Williams pour un podcast canadien.

Tennis : « Le vrai problème du tennis, ce sont les Grands Chelems » https://t.co/dzPPtKaR5k pic.twitter.com/ZMRIXZdDiX — le10sport (@le10sport) November 23, 2023

Future légende en dessous du Big 3

Après de tels accomplissements dans le monde du tennis au cours des quinze dernières années, il paraît bien difficile d’imaginer à nouveau une situation similaire dans les années qui arrivent. Si tous s’accordent pour dire que Carlos Alcaraz sera le leader de la nouvelle génération, il faut bien avouer que Novak Djokovic en particulier a mis la barre très haut. « Je suis persuadé qu’Alcaraz va dominer le tennis de demain. C’est la future grande star. S’il y a un joueur qui peut égaler les membres du Big 3, c’est lui. Mais je pense qu’il n’arrivera pas à 20 Grands Chelems » déclaré de son côté Mansour Bahrami, ancien joueur franco-iranien.

L'expérience va servir

Si on a l’impression que Carlos Alcaraz est descendu d’un étage depuis des mois, il ne faut pas perdre de vue que l’Espagnol n’a que 20 ans et n’est sûrement pas arrivé à maturité. S’il termine la saison dans le mal pour la deuxième année consécutive, cela lui servira probablement d’expérience pour la suite de sa carrière. Habituellement, il est très fort pour rebondir vite et bien comme il l’a déjà prouvé par le passé.