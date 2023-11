Tennis : Alcaraz impuissant face à Djokovic, son clan se méfie aussi de Nadal !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Présent pour la première fois de sa carrière au Masters la semaine dernière à Turin, Carlos Alcaraz a retrouvé des couleurs avant de s'écrouler en demi-finales face à un excellent Novak Djokovic. L'Espagnol n'a rien pu faire pour gêner le Serbe et s'est incliné largement en deux sets. Fatigué en cette fin de saison, il va devoir trouver des solutions pour éviter encore une autre déconvenue l'année prochaine. D'autant plus qu'en 2024, un autre problème du nom de Rafael Nadal pourrait refaire son apparition.

Incapable de mettre son jeu en place samedi lors des demi-finales du Masters face à Novak Djokovic, Carlos Alcaraz a simplement révélé qu'il ne faisait pour le moment pas le poids face au Serbe. L'Espagnol a du mal à terminer l'année encore une fois et va maintenant se plonger pleinement vers les vacances avant de réfléchir à une solution pour la suite de sa carrière. Juan Carlos Ferrero, son coach, s'est également confié sur le retour de Rafael Nadal, très attendu.

Nadal bientôt au combat ?

Absent de la saison, Rafael Nadal partage son évolution à l'entraînement depuis des mois sur les réseaux sociaux. Récemment, il a annoncé plusieurs bonnes nouvelles, y compris qu'il communiquera bientôt sur sa date de retour à la compétition. De quoi commencer à intéresser le circuit... « C’est sûr qu’il va revenir avec l’envie de performer parce qu’il a un animal compétitif en lui. Qu’il ne soit pas pour l’instant rivaliser avec Djokovic et les meilleurs, je trouve ça logique parce qu’il a passé beaucoup de temps loin du circuit et qu’il est toujours difficile de redémarrer. Mais une fois qu’il est sur le court, sa mentalité de compétiteur ne va pas changer » a confié Juan Carlos Ferrero.

Un danger à venir ?

Après une carrière aussi riche que la sienne, Rafael Nadal ne reviendra pas seulement pour faire de la figuration. S'il a décidé de revenir, c'est parce qu'il croit en ses chances de redevenir compétitif. C'est en tout cas ce que le coach de Carlos Alcaraz veut croire. « À l’Open d’Australie, lorsqu’il a battu Medvedev, il pensait avoir moins de chances et il a gagné les deux tournois en janvier. Ceux qui sont très, très bons apportent toujours quelque chose de différent des autres et je ne serais pas surpris de le voir à nouveau au plus haut niveau. Pendant combien de temps ? Tant qu’il en sera physiquement capable, mais je ne pense pas qu’il se contentera de gagner deux matches » se méfie-t-il.

Pause nécessaire pour Alcaraz

Le niveau de Carlos Alcaraz a largement diminué depuis quelques mois. Même s'il a obtenu deux victoires de prestige au Masters face à Rublev et Medvedev, il souffre sur le court et a souvent montré beaucoup moins de plaisir. Mais il est désormais en vacances et doit se servir de cette fin de saison pour se ressourcer pour revenir en pleine forme en Australie.