Tennis : Rafael Nadal bientôt de retour, le bel hommage de son plus grand rival

Alexis Poch - Journaliste

Alors qu'il réalise quasiment une saison blanche, Rafael Nadal a du mal à se remettre de sa blessure à la hanche. Opéré en juin dernier, le Majorquin progresse petit à petit à l'entraînement et il a annoncé tout récemment son désir de vouloir reprendre du service. A 37 ans, il prépare son retour à la compétition, sûrement pour la dernière fois, une excellente nouvelle que Djokovic n'a pas manqué de souligner.

Il y a deux mois, Rafael Nadal se livrait dans plusieurs interviews et ne savait pas encore trop quand il pourrait refaire surface. Il avait donné le mois de novembre comme délai pour une réponse un peu plus précise et il est proche de donner une date de retour comme il l'a annoncé sur ses réseaux. Encore en course au Masters de Turin, Novak Djokovic en a profité pour lui adresser de jolis mots en attendant son retour.

Un dernier match ? Djokovic a l'eau à la bouche

Dans leur histoire commune, Novak Djokovic et Rafael Nadal ont partagé des duels plus incroyables les uns que les autres. Cette rivalité est la plus grande de l'histoire du tennis puisqu'ils se sont affrontés à 59 reprises pour 30 victoires à 29 en faveur du Serbe. Ce dernier a d'ailleurs hâte du retour de son plus grand rival. « C’est très bien pour l’histoire de notre sport que je puisse avoir encore l’occasion de pouvoir affronter Rafael Nadal. Rafa et moi, cela reste l’une des plus grandes rivalités de ce sport notamment si on comptabilise le nombre d’affrontements, donc j’espère vraiment pouvoir l’affronter à nouveau » a-t-il déclaré.

« Son retour est une excellente nouvelle »

Même si on ne sait pas encore tout à fait quand Rafael Nadal a décidé de reprendre la compétition, son retour fera plaisir à un grand nombre de personnes dans le monde et parmi les joueurs. Pour rappel, le Majorquin a annoncé il y a quelques mois que l'année 2024 serait sa dernière. « Rafael Nadal est un grand guerrier. Il n'abandonne jamais. Avec toutes les blessures qu'il a eues, il continue. C'est définitivement quelque chose que vous devez respecter et admirer chez lui. Son retour est une excellente nouvelle » poursuit Novak Djokovic.

Un retour attendu

Depuis des mois, des vidéos des entraînements de Rafael Nadal circulent sur les réseaux sociaux et on a pu suivre l'évolution du Majorquin. A l'heure actuelle, il semble de plus en plus en forme et il s'apprête à révéler sa date de retour. Connaissant sa grande volonté de revenir à la compétition et aussi sa prudence par rapport à son corps, on imagine qu'il va beaucoup mieux. Son retour sera forcément très surveillé.