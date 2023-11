Novak Djokovic n’a rien à craindre, l’annonce inquiétante de Rafael Nadal

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Absent depuis le mois de février, Rafael Nadal n'a jamais semblé aussi proche de sa retraite. Il faut dire qu'à 37 ans, l'Espagnol a peu de chance de retrouver son meilleur nouveau et l'a d'ailleurs lui même confirmé. Bien qu'il annonce son retour en 2024, Nadal assure également qu'il ne battra jamais le record de Novak Djovokic, qui a remporté 24 Grands Chelem durant sa carrière. Le Serbe peut donc être rassuré.

La situation de Rafael Nadal interpelle. Absent depuis février et une triste élimination au deuxième tour de l'Open d'Australie, le Majorquin se remet d'une opération au psoas-iliaque de la jambe gauche. Mais à 37 ans, l'homme aux 14 victoires à Roland-Garros n'a pas la même faculté de récupération que par le passé. Retombé à la 662e place mondiale après une saison sans jouer, Rafael Nadal refuse toutefois d'abdiquer, comme sur chaque point qu'il dispute sur un cour. Et il annonce donc son retour en 2024.

«Je ne vais pas gagner plus de Grands Chelems que Novak Djokovic»

« Si vous voulez quelque chose de nouveau que je ne vous ai pas dit jusqu’à présent, alors sincèrement je crois que je vais rejouer. Je ne suis pas en mesure de dire si ce sera à tel ou tel endroit, mais je suis content de la façon dont les choses évoluent. Il y a quelques semaines, je n’étais pas en mesure de dire si je pourrais revenir, mais les progrès ont été positifs. J’espère que dans les semaines à venir, je pourrai alors dire quelque chose de plus concret », assure Rafael Nadal lors d’un point presse organisé en marge d’une conférence de son médecin, le Dr Angel Ruiz Cotorro. Néanmoins, le Majorquin reste conscient de ses limites, et après un an sans jouer, il ne s'attend pas à des miracles. « Je sens qu’il sera difficile de retrouver un très haut niveau de tennis, mais si je n’avais pas eu l’espoir d’être à nouveau compétitif, je n’aurais pas fait le travail que j’ai fait au cours de ces mois, l’effort que cela implique après une carrière très longue, que les années alourdissent. Je ne vais pas gagner plus de Grands Chelems que Novak Djokovic, mais je vais me donner l’opportunité d’en profiter à nouveau », ajoute Rafael Nadal qui pourrait donc voir son compteur bloqué à 22 titres du Grand Chelem.

Masters : Djokovic ennemi public numéro 1, il est seul au monde https://t.co/MgDVEB9oVN pic.twitter.com/ep7dqbdRRU — le10sport (@le10sport) November 15, 2023

Djokovic intouchable ?

Un total impressionnant, mais insuffisant pour faire face à l'ogre Novak Djokovic. Plus jeune que Roger Federer et Rafael Nadal, le Serbe a profité du déclin de ses deux éternels rivaux pour empiler les titres du Grand Chelem. Et ce n'est peut-être pas terminé. Avec 24 titres, il sait donc qu'il ne sera pas rattrapé par Rafael Nadal (22) et Roger Federer (20). Il faudra attendre l'éclosion d'un nouveau phénomène pour espérer voir Novak Djokovic être menacé. Ce sera peut-être Carlos Alcaraz qui compte déjà deux titres du Grand Chelem à seulement 20 ans. Il est donc dans les temps de passage de Rafael Nadal. Mais pour battre le Serbe, qui a bien l'intention de poursuivre son hégémonie, il faudra rapidement accélérer. Autrement dit, Novak Djokovic a encore le temps de profiter de son record :



Record de titres du Grand Chelem dans l'ère Open :



1) Novak Djokovic : 24 (10 Open d'Australie, 3 Roland-Garros, 7 Wimbledon et 4 US Open)

2) Rafael Nadal : 22 (2 Open d'Australie, 14 Roland-Garros, 2 Wimbledon et 4 US Open)

3) Roger Federer : 20 (6 Open d'Australie, 1 Roland-Garros, 8 Wimbledon et 5 US Open)

4) Pete Sampras : 14 (2 Open d'Australie, 7 Wimbledon et 5 US Open)

5) Björn Borg : 11 (6 Roland-Garros et 5 Wimbledon)

6) Ivan Lendl : 8 (2 Open d'Australie, 3 Roland-Garros et 3 US Open)

7) Jimmy Connors : 8 (1 Open d'Australie, 2 Wimbledon et 5 US Open)

8) Andre Agassi : 8 (4 Open d'Australie, 1 Roland-Garros, 1 Wimbledon et 2 US Open)

9) John McEnroe : 7 (3 Wimbledon et 4 US Open)

10) Boris Becker : 6 (2 Open d'Australie, 3 Wimbledon et 1 US Open)