Tennis : Quiz sur la saison de Stefanos Tsitsipas, forfait pour le Masters

Florian Barré

Blessé au dos depuis plusieurs jours, Stefanos Tsitsipas a jeté l'éponge au bout de trois jeux contre Holger Rune au Masters. Le joueur de 25 ans est accusé d'avoir voulu forcer par cupidité. Quoi qu’il en soit, on ne reverra donc pas le numéro six mondial sur le circuit avant 2024. Ainsi, le10sport vous propose de tester vos connaissances sur la saison du Grec.

Stefanos Tsitsipas a vécu un moment délicat ce mardi aux ATP Finals 2023 de Turin. Opposé à Holger Rune, le Grec, battu d'entrée en deux sets par Jannik Sinner, a finalement été obligé d'abandonner. Diminué, Tsitsipas ne pouvait plus se déplacer comme bon lui semblait à cause d'une blessure au dos. C’est du moins ce qu’il a laissé transparaître. Problème, il aurait pu laisser sa place plus tôt et permettre à Hubert Hurkacz, premier remplaçant, de jouer ces ATP Finals.



Masters : Tsitsipas contraint à l'abandon, un scénario récurrent https://t.co/yJGkcRKH6B pic.twitter.com/Pefgh0b7Bw — le10sport (@le10sport) November 15, 2023

« Je suis vraiment dégoûté »