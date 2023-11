Tennis : Alcaraz pousse un coup de gueule inattendu

La rédaction

Carlos Alcaraz a raté ses débuts au Masters. Le joueur espagnol s'est incliné face à Alexander Zverev lors de la première journée (6/7 6/3 6/4). Après cette défaite, le numéro deux mondial a reconnu une certaine lassitude en cette fin de saison. Mais le joueur n'a pas hésité à pester contre la surface, très rapide.

Carlos Alcaraz est sur les rotules en cette fin de saison. Le joueur espagnol a enregistré sa troisième défaite de suite sur le circuit. Lors de la première journée du Masters, le numéro deux mondial s'est incliné face à Alexander Zverev. Au micro d' Eurosport, Alcaraz a reconnu une certaine fatigue mentale.

« Je suis fatigué au niveau mental »

« Je me sens bien physiquement, mais je suis plus fatigué au niveau mental. La saison a été longue et très exigeante. Je dois m’améliorer pour arriver plus frais ici au niveau mental. Si je veux gagner ce tournoi une première fois et terminer une saison comme n°1, je dois faire preuve de calme, faire les choses bien et en gagnant tous les matches qui se présentent à moi. J’aurais aimé attaquer le tournoi en meilleure forme. Cela a été une expérience inoubliable de jouer un premier match dans ce tournoi, même si je l’ai perdu » a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Eurosport.

Alcaraz peste contre la surface