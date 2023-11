Tennis : Le retour de Naomi Osaka se précise, la folle confession

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ancienne numéro 1 mondiale, Naomi Osaka avait surpris tout le monde en alignant les grands titres sur dur en Grand Chelem. La Japonaise, la première de l'histoire à connaître un aussi grand succès, a été l'une des premières à parler de la santé mentale, un sujet considéré comme tabou dans le sport de haut niveau. Avec le temps, elle s'est peu à peu éloignée du circuit avant de disparaître totalement pour donner naissance à son premier enfant. Très motivée à l'idée d'un retour, Naomi Osaka sera là à Brisbane début 2024 pour lancer sa saison.

A 26 ans, Naomi Osaka prépare son retour à la compétition avec beaucoup d'envie. La Japonaise, double vainqueur à l'Open d'Australie et à l'US Open, partage depuis quelque temps maintenant des vidéos d'elle à l'entraînement. Incroyable de réussite sur dur lorsqu'elle était au sommet, Osaka fait partie des joueuses les plus puissantes du circuit mais elle n'a pas pu rester au sommet très longtemps. Selon les dernières déclarations de son clan, elle est prête pour revenir à son meilleur niveau.

Retour à Brisbane

Finaliste du WTA 1000 de Miami en 2022, sa performance la plus marquante avant son départ, Naomi Osaka n'a plus joué en compétition depuis le tournoi de Tokyo en septembre de l'année dernière. La Japonaise aux 4 titres du Grand Chelem a pris la décision de revenir à la compétition à Brisbane, qui lancera la saison 2024. Habituée à se faire discrète, Osaka a déjà confié qu'elle comptait bien jouer plus de tournois lors de son retour, elle qui se sent beaucoup mieux.

Déjà prête à cogner en Australie ?

Très à l'aise sur le dur, Naomi Osaka travaille énormément pour son retour en Australie en janvier. La Japonaise a choisi ce WTA 500 de Brisbane pour lancer sa saison et elle devrait vite avoir des réponses à ses questions. D'ailleurs, elle a décidé de reprendre son coach Wim Fissette pour l'accompagner, une décision logique. « Je pense que nous allons voir la meilleure Naomi de tous les temps avec son retour. Nous avons pris le temps de travailler des choses pour lesquelles nous n’avions pas le temps auparavant. Physiquement, nous sommes repartis de zéro, mais elle sera prête pour la tournée australienne, dont la première étape sera Brisbane » a déclaré le coach belge.

Retour logique au sommet ?