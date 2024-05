Roland-Garros : Les wild-cards dévoilées, première polémique

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A quelques jours du grand démarrage de Roland-Garros, une décision importante était annoncée : les invitations ! Comme chaque année, des joueurs sont invités dans le grand tableau même s'ils n'ont pas le classement afin de profiter de la fête. La FFT doit donc faire des choix en fonction du mérite et l'édition 2024 devait répondre à quelques interrogations. En effet, si les invitations reviennent généralement aux joueurs français (en dehors de celles livrées selon l'accord entre les fédérations), plusieurs grands noms attendaient un précieux sésame...

Comme à chaque tournoi du Grand Chelem, 104 noms sont invités dans le grand tableau grâce à leur classement. Ensuite, 16 joueurs gagneront leur place après un tableau de qualifications et huit autres recevront une invitation : les wild-cards. Ainsi, depuis quelques années, deux sont distribuées au mérite chez les hommes et chez les femmes selon un classement Race France regroupant les résultats dans une série de tournois ayant lieu sur le territoire français. Voici la liste !

La jeunesse au pouvoir

Côté masculin, les deux joueurs se démarquant par leurs résultats en 2024 sont Alexandre Müller, récent huitième-de-finaliste à Rome, et Pierre-Hugues Herbert. La FFT a ensuite choisi de récompenser Richard Gasquet comme il s'agit sûrement de sa dernière apparition et ensuite, Térence Atmane, Harold Mayot et Giovanni Mpetshi Perricard sont récompensés. Il s'agit de trois jeunes joueurs qui ont montré de belles choses ces derniers temps. Dans le cadre de l'accord entre la FFT et les fédérations américaine et australienne, c'est Nicolas Moreno de Alboran et Adam Walton qui sont récompensés, deux joueurs situés entre la 100ème et la 150ème place mondiale.

Terrible blessure

Chez les femmes, Fiona Ferro, Chloé Paquet, Elsa Jacquemot, Kristina Mladenovic ont été récompensées, en plus de Jessika Ponchet et Alizé Cornet au mérite. La première citée prend ainsi la place de Loïs Boisson, blessée lors du WTA 125 de Paris lundi au genou gauche et forfait. Elle empilait les victoires récemment et c'est une terrible nouvelle pour le tennis féminin français. Sachia Vickery pour les Etats-Unis et Ajla Tomljanovic pour l'Australie complètent la liste. En qualifications, on retrouve des joueurs comme Gabriel Debru, Arthur Gea, Mathys Erhard ou encore Séléna Janicijevic, Daphnée Mpetshi Perricard (15 ans) et Sarah Iliev, toutes des promesses de l'avenir.

Thiem pas récompensé

En annonçant sa retraite à l'issue de la saison 2024, Dominic Thiem pensait peut-être pouvoir récupérer ce précieux sésame, lui qui a atteint la finale à deux reprises. Cette décision a suscité beaucoup de réactions sur les réseaux puisque l'Autrichien est bien apprécié du public. La FFT n'a pas eu de geste pour lui, tout comme Diego Schwartzman. Côté féminin, Simona Halep et Emma Raducanu n'ont pas été récompensées non plus. La Roumaine, de retour après sa suspension, devra viser un autre tournoi pour son retour.