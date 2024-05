PSG : Un transfert offert… par le Real Madrid ?

Thibault Morlain

Déjà vivement courtisé lors du dernier mercato hivernal, Leny Yoro avait alors été retenu par le LOSC. Mais le transfert du crack français pourrait n’être que partie remise et intervenir cet été. Pour aller où ? Dernièrement, cela se jouait avant tout entre le PSG et le Real Madrid pour s’offrir Yoro. Et voilà que la balance pourrait pencher en faveur du club français. Explications.

A 18 ans, Leny Yoro est l’un des nouveaux joyaux du football français. Alors que le défenseur central fait aujourd’hui le bonheur du LOSC, cela pourrait ne plus être le cas d’ici peu de temps. En effet, un transfert pourrait intervenir lors du mercato estival à venir. Sous contrat jusqu’en 2025, le protégé de Paulo Fonseca pourrait donc s’envoler vers un nouveau défi. Lequel ? Depuis l’hiver dernier, le PSG est vivement intéressé par Yoro, Luis Campos ayant d’ailleurs pris prévu de revenir à la charge cet été selon les informations du 10sport.com. Mais ces derniers mois, il a aussi énormément été question d’un intérêt du Real Madrid pour Leny Yoro.

Le Real Madrid lâche l’affaire pour Yoro ?

Le PSG ou le Real Madrid pour Leny Yoro ? Voilà que les champions de France pourraient bien rafler la mise et ce grâce aux Merengue. En effet, du côté de la Casa Blanca, le transfert du joueur du LOSC ne serait plus forcément une priorité pour ce mercato estival. Selon les informations de la Cadena Cope , le dossier Yoro se serait refroidi au Real Madrid, le club merengue ayant pris la décision d’accorder plus de confiance aux joueurs issus de son centre de formation.

