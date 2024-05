Transferts : L’OM fait une lourde annonce pour le mercato !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors qu’il avait son destin en main pour une qualification européenne, l’Olympique de Marseille s’est incliné mercredi sur la pelouse du Stade de Reims (1-0). La saison phocéenne devrait ainsi s’achever sur un nouvel échec, ce que ne digère pas Jean-Louis Gasset, qui a lâché une réponse énigmatique à la fin du match concernant la saison à venir.

En déplacement à Reims ce mercredi lors d'un match en retard de Ligue 1, l’Olympique de Marseille avait l’occasion de faire un pas vers l’Europe à une journée de la fin du Championnat, mais la bande à Gasset n’a pas su répondre présente, battue par la formation rémoise. L’OM reste ainsi 8e et n’a plus son destin en main, le RC Lens et l’OL pointant à trois unités devant. Une énorme déception pour Jean-Louis Gasset, arrivé en pompier de service il y a quelques semaines.

« L’année aura été très difficile pour tout le monde »

« Il y a une déception terrible. Franchement, j’y ai cru, je me disais que sur deux matchs on pouvait faire cet effort-là. Mais malheureusement, l’Olympique de Marseille cette année… l’année aura été très difficile pour tout le monde », a regretté l’entraîneur de l’OM, dans des propos rapportés par Foot Mercato .

« Je dirai au président les gens qui méritent de rester à l’OM »