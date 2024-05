Mercato - PSG : La presse italienne confirme une signature à venir

La rédaction

Après une première saison réussie au PSG, Luis Enrique s’apprête à préparer le mercato estival avec les dirigeants du club parisien. Si le coach espagnol a sûrement quelques noms qu’il espère voir débarquer dans son effectif, l’ancien technicien du FC Barcelone voudra également pouvoir continuer de s’appuyer sur certains éléments forts de son vestiaire. Et selon la presse italienne, une prolongation de Gianluigi Donnarumma est effectivement dans les tuyaux.

Si la Ligue des Champions n’a toujours pas atterri à Paris, Luis Enrique aura eu l’occasion de montrer sa patte pour sa première saison au PSG. Jeu de possession et pressing haut, le technicien espagnol a commencé à faire intégrer son identité de jeu à ses joueurs et espère conserver certains éléments pour la suite de son aventure sur le banc de touche parisien, et notamment Gianluigi Donnarumma.

Prolongation en vue pour Donnarumma

Arrivé en juillet 2021 au PSG après avoir été élu meilleur gardien de l’Euro 2021, Gianluigi Donnaruma devrait poursuivre sa carrière à Paris encore quelques saisons au moins. La Gazetta dello Sport vient aujourd’hui confirmer une information de L'EQUIPE , affirmant que le PSG allait effectivement ouvrir des négociations avec l'entourage du gardien italien pour une prolongation de son contrat, qui court actuellement jusqu'en 2026.

Une valeur sûre pour Luis Enrique

Depuis son arrivée au PSG, Gianluigi Donnarumma n’a déçu que rarement. Parfois critiqué pour son jeu au pied jugé imprécis et pouvant s’avérer dangereux, l’ancien gardien de but de l’AC Milan est impérial dans les cages parisiennes, en témoignent ses onze clean sheet en Ligue 1 cette saison.