Mercato : Un attaquant répond à l’OM pour sa signature

De retour à Marseille en janvier dernier après un passage non concluant à Botafogo, Luis Henrique semble avoir retrouvé des couleurs. Ses dernières sorties sont plutôt bonnes. De quoi inciter Pablo Longoria à lui proposer une prolongation de contrat. Présent en conférence de presse ce mardi, l'attaquant brésilien a fait le point sur son avenir à l'OM.

Luis Henrique revient de loin. Prêté en début de saison à Botafogo, l'attaquant avait été renvoyé à Marseille durant l'hiver. Une nouvelle épine dans le pied de Pablo Longoria, qui avait tenté de le vendre lors du dernier mercato. Sans succès. Finalement, le joueur a été conservé et même relancé par Jean-Louis Gasset. Depuis l'arrivée du technicien, Luis Henrique enchaîne les titularisations et les bonnes prestations. A tel point que Pablo Longoria envisage de lui proposer un nouveau contrat.

« Le nouvel entraîneur me fait confiance »

Lié à l'OM jusqu'en juin 2025, Luis Henrique a fait un point sur son avenir en conférence de presse. « Ça fait partie du voyage. Depuis que je suis revenu du Brésil, je suis plus calme, je suis plus tranquille et j'ai plus confiance en moi-même. En jouant a différents posts, j'ai pu aider l'équipe. Le nouvel entraîneur me fait confiance et me met à l'aise quelque soit la position dans laquelle je joue » a confié l'attaquant, visiblement reconnaissant.

Luis Henrique ouvre la porte à une prolongation