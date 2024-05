Mercato : L’OM dégaine pour un attaquant

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Convaincant depuis son retour à l'OM en janvier dernier, Luis Henrique a une offre entre les mains. Pablo Longoria lui aurait soumis une nouvelle offre en janvier dernier. Les signaux seraient au vert dans ce dossier. Les deux parties auraient repris les discussions en coulisses. La situation pourrait bien évoluer dans les prochains jours.

Retournement de situation dans le dossier Luis Henrique. Annoncé sur le départ lors du dernier mercato hivernal, le joueur brésilien est parvenu à inverser la tendance et à s'imposer comme l'un des joueurs décisifs de Jean-Louis Gasset. Selon certaines rumeurs, l'OM souhaiterait sécuriser son avenir et lui proposer un nouveau contrat.

C'est la galère après son transfert à l'OM ! https://t.co/PGOJ4kA9FI pic.twitter.com/sUOSrPrsWe — le10sport (@le10sport) May 14, 2024

La mise au point de Luis Henrique

Une juste récompense pour l'attaquant, qui a évoqué son avenir en conférence de presse. « Je suis très content ici à Marseille. Maintenant, je suis focalisé sur les deux derniers matchs du championnat, et après on verra et on fera ce qui est le meilleur pour moi et le club, mais on commencera à avoir ces discussions après les matchs » a confié Luis Henrique lundi soir.

Ça s'active en coulisses pour sa prolongation