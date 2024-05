Mercato - PSG : Luis Enrique lâche une réponse sur son avenir

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec le PSG, Luis Enrique (54 ans) pourrait parapher un nouveau bail pour s'inscrire encore plus sur la durée à Paris. Après la victoire contre l'OGC Nice ce mercredi soir à l'Allianz Riviera, le coach espagnol a lâché un aveu sur son potentiel renouvellement de bail.

A la fin de la dernière saison, le PSG a remercié Christophe Galtier. Pour le remplacer, la direction rouge et bleu a décidé de faire appel à Luis Enrique. Et le coach espagnol réalise une première saison prometteuse à Paris. En effet, le PSG a remporté la Ligue 1, est en finale de Coupe de France et a atteint le dernier carré de la Ligue des Champions.

Luis Enrique prolongé au PSG ?

Satisfait par le travail de Luis Enrique, le PSG compterait lui offrir un nouveau contrat. Le technicien de 54 ans étant engagé jusqu'au 30 juin 2025. Interrogé au micro de Canal + ce mercredi soir, Luis Enrique a lâché ses vérités sur sa possible prolongation au PSG.

«Je n’ai rien entendu à ce sujet»